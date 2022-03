Mit Duschgel den Körper zu reinigen, gehört auch für viele Männer zur täglichen Körperhygiene. Umso wichtiger, dass die Produkte gut verträglich sind und ohne Schadstoffe auskommen. Öko-Test hat 44 Produkte getestet - nur bei zweien gibt es was zu meckern.

Meist sollen sie herb riechen, markant, eben nach Mann. Oder wie man sich das eben so vorstellt. Doch da die Verwendung von Duschgelen für die meisten zur täglichen Routine gehört, sollte dann auch die Qualität der Produkte stimmen und die Inhaltsstoffe weder der Gesundheit noch der Umwelt schaden. Und abgesehen vom Geruch, sollte auch ein Duschgel für Männer in erster Linie gut reinigen und dabei Haut beziehungsweise Haare schonen.

Öko-Test hat 44 Duschgele zu Preisen zwischen 0,43 und 7,99 Euro pro 200 ml auf ihre inneren Werte überprüft und kam dabei zu einem weitgehend sauberen Ergebnis. Alle 12 Produkte der Naturkosmetik schneiden durchweg "sehr gut" ab. Und auch bei den konventionellen Produkten erhalten drei die Bestnote. Insgesamt können die Tester 30 Duschgele mit "sehr gut" und "gut" empfehlen. Zwei fallen allerdings mit "mangelhaft" durch.

Das "Bac Duschgel Cool Energy Haut & Haar" enthält den nach Maiglöckchen riechende Lilial. Der Duftstoff erwies sich in Tierversuchen als fortpflanzungsschädigend und besitzt ein geringes Allergierisiko. Seit 1. März 2022 dürfen auf dem EU Markt Kosmetikprodukte, die den Stoff enthalten, nicht mehr verkauft werden. Der Anbieter hat das Produkt laut eigenen Angaben inzwischen auch vom Markt genommen. Zudem wies das Produkt auch PEG/PEG-Derivate auf - genau wie "Cliff XXL EnergyShower Body/Hair/Deo IceFlash + Wasserminze". Dies kritisiert Öko-Test, da solche Stoffe die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen können (beide "mangelhaft").

Fast alle benutzen Duschgel

Im "JPS John Player Special Sport Hair & Body Shampoo" und im "Palmolive Men Forest Fresh 3 in 1" wies das beauftragte Labor künstlichen Moschusduft nach (beide "ausreichend"). Die für künstlichen Moschusduft verwendeten polyzyklischen Verbindungen sowie auch der Duftstoff Cashmeran sind gesundheitlich problematisch. Sie reichern sich im menschlichen Fettgewebe an. Tierversuche gaben Hinweise auf Leberschäden.

Abgesehen davon benutzen laut des Allensbach Instituts 64,8 Millionen Deutsche über 14 Jahre Duschgel. Wer es männlich mag, kann laut Öko-Test zu einem der Testsieger greifen. "Sehr gut" und besonders günstig sind unter anderem: "Terra Naturi Men für MännerFresh Power 3 in 1Duschgel" von Müller-Drogeriemarkt (1,32 Euro), "Alterra Men 3 in 1 Sport Duschgel" (1,39 Euro) von Rossmann, "Bevola Naturals Men Refreshing Mint 3 in 1 Duschgel" von Kaufland für 1,56 Euro, "Alverde Men Active Nature 3 in 1 Duschgel" von dm (1,65 Euro) und "Blütezeit Men 3 in 1 Sport Duschgel" (1,79 Euro) von Euco.