Bei dem Rückruf der Überraschungseier geht es um Produkte, die in einer Fabrik in Belgien hergestellt wurden.

Hersteller Ferrero für eine böse Überraschung. Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen werden in Europa einige Tranchen des beliebten Überraschungseis zurückgerufen. Demnach kann in Großbritannien eine mögliche Verbindung mit einem Infektionsausbruch nicht ausgeschlossen werden.

Der Lebensmittelhersteller Ferrero ruft derzeit bestimmte Kinderüberraschungs-Artikel in Teilen Europa zurück, die im Werk Arlon in Belgien hergestellt wurden. Darunter ist auch das hierzulande begehrte Überraschungsei. Als Grund für die Maßnahme wird eine Kontamination mit Salmonellen angegeben. So teilte die britische Lebensmittelsicherheitsbehörde mit, dass der Rückruf "eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch" in Großbritannien habe, bei dem 60 Personen erkrankt seien. Da die Süßigkeit vor allem von Kindern verzehrt werde, sind vor allem diese betroffen.

Laut der Nachrichtenagentur PA soll es auch in Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen europäischen Ländern einige Infektionen gegeben haben. Laut dem Portal produktwarnung.eu kann für den deutschen Markt noch keine gesicherte Aussage getroffen werden.

Bei dem Rückruf der betroffenen Überraschungseier geht es um Produkte, die alle in der genannten Fabrik in Belgien hergestellt wurden. Vom Verzehr der Produkte mit dem Haltbarkeitszeitraum Juni bis Oktober 2022 wird abgeraten.

Betroffene Artikel sind derzeit:

Großbritannien/Irland

"Kinder Surprise", Handelsgrößen: 20 Gramm und 3 x 20 Gramm. Haltbarkeit: Alle Haltbarkeitsdaten zwischen dem 11. Juli 2022 und dem 7. Oktober 2022.

Frankreich

"Kinder Surprise", "Kinder Schoko-Bons", "Kinder Mini Eggs, "Kinder Happy Moments", "Kinder Mix" mit einem Haltbarkeitszeitraum zwischen Juni und Oktober 2022.

Belgien

"Kinder Surprise" Haltbarkeitsdaten: 11.07. bis 7.10.2022, "Kinder Surprise Maxi" (10.08. bis 10.09.2022), "Schoko Bons" (10.08.bis 10.09.2022) und "Kinder Mini Eggs" (10.08. bis 10.09. 2022).

Im Zweifel ab zum Arzt

Salmonellen sind Bakterien, die weltweit vorkommen. Eine Salmonellen-Erkrankung ist eine typische Lebensmittelinfektion. Salmonellen können sich schnell auf ungekühlten Lebensmitteln vermehren. Die Erreger vermehren sich dann noch einmal im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren. Auch in Deutschland kommen hin und wieder größere Ausbrüche vor.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll. Weitere Informationen zum Krankheitserreger finden Sie hier: infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/salmonellen