Vor einem abgesenkten Bordstein zu parken ist verboten - auch dann, wenn keine Einfahrt dahinter ist. Das hat ein Gericht klargestellt und dafür einen nachvollziehbaren Grund genannt.

Auch wenn von dem abgestellten Wagen keine konkrete Gefahr oder Behinderung ausgeht: Das Abschleppen eines falsch vor einem abgesenkten Bordstein geparkten Autos kann dennoch rechtmäßig sein. Das zeigt ein Urteil des Verwaltungsgerichts München, auf das der ADAC hinweist (Az.: M 23 K 21.5650).

Im konkreten Fall hatte eine Frau ihr Auto auf der Höhe eines Friedhofes vor einem abgesenkten Bordstein geparkt. Dort markierte auch noch eine Zickzacklinie diesen Bereich. Allerdings waren hier weder eine Einfahrt noch ein Zugang zum Friedhof gelegen.

Falschparkerin akzeptiert Abschleppkosten nicht

Die Frau konnte nicht zeitnah ermittelt werden, sodass die Polizei ihr Auto abschleppen ließ. Die Kosten in Höhe von 340 Euro wurden ihr in Rechnung gestellt. Das wollte sie so nicht akzeptieren.

Das Abschleppen sei unverhältnismäßig gewesen, so ihre Meinung. Denn sie hätte weder andere Verkehrsteilnehmer behindert noch wären Park- oder Halteverbotschilder vorhanden gewesen. Deshalb klagte sie gegen den Bußgeldbescheid.

Es kommt nicht nur auf die Gefährdung an

Ohne Erfolg allerdings. Das Gericht wies die Klage ab. In dessen Augen hatte die Frau klar gegen das Parkverbot vor einem abgesenkten Bordstein verstoßen. Demnach kommt es nicht auf eine konkrete Gefährdung oder Behinderung anderer an.

Denn: Solche Stellen seien auch als Übergangshilfe für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehhilfe oder mit Kinderwagen gedacht. Die Nutzung für diese Zwecke sei durch das Falschparken nicht mehr möglich gewesen.

Mehr zum Thema In zweiter Reihe Warnblinker an, kurz halten erlaubt?

Grundsätzlich gilt für das Parken am abgesenkten Bordstein die Straßenverkehrsordnung, die Regeln vor. Laut Paragraf 12 Absatz 3 ist das Parken vor Bordsteinabsenkungen demnach grundsätzlich verboten. Allerdings darf in einem solchen Bereich bis zu drei Minuten gehalten werden, wenn im Auto geblieben wird und das Fahrzeug jederzeit weggefahren werden kann.

Für das Parken vor einer Bordsteinabsenkung wird mindestens ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro fällig. Wird dadurch jemand anderes behindert, erhöht sich die Summe um 5 Euro. Wer länger als drei Stunden falsch parkt, muss mit einem Bußgeld von 20 beziehungsweise 30 Euro rechnen.