Aftershave-Balsame sind eine Alternative zum klassischen Rasierwasser. Im Idealfall eine milde. Doch nicht alle kommen ohne problematische Inhaltsstoffe aus.

Aftershave-Balsam verspricht nach der Rasur schonende Pflege für die Haut. Denn Rasieren bedeutet Stress für sie. Die Klingen und der Druck reizen die Haut und können juckende oder brennende Rötungen auslösen. Aftershave bekämpft den sogenannten Rasurbrand und beugt ihm vor. Insgesamt 26 von ihnen hat die Zeitschrift "Öko-Test" in ihrer aktuellen Ausgabe (10/2023) unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: tatsächlich überwiegend beruhigend - für Haut und Geldbeutel.

Knapp zwei Drittel der Aftershave-Balsame, nämlich 16 Produkte, schneiden "sehr gut" ab, darunter alle vergleichsweise günstigen Eigenmarken von DM ("Balea Men Energy After Shave Balsam"), Rewe ("Today Men Sensitiv After Shave Balsam"), Netto ("Pure & Basic Men Gentlemen’s After Shave Sensitive Balsam"), Aldi ("Ombia Men After Shave Balsam Sensitive"), Edeka ("Elkos For Men After Shave Sensitive Balsam"), Lidl ("Cien Men After ShaveBalsam Sensitive") und Kaufland ("Bevola Men After Shave Balsam Ultra Sensitiv"). Alle Produkte gibt es für 2,35 Euro pro 100 Milliliter.

Viermal vergaben die Öko-Tester die Note "gut", zweimal die Note "befriedigend". Ein Produkt ist "ausreichend". Doch auch Irritationen kommen vor: Drei Markenprodukte fallen als "ungenügend" durch.

Wenn die Duftnote die Note senkt

In einem von ihnen ("Tabac Original After Shave Balsam", 14,60 Euro) fanden die Öko-Tester eine problematische Duftnote. Und zwar in Form einer polyzyklischen Moschusverbindung, die sich im menschlichen Fettgewebe anreichern kann, und der beiden deklarationspflichtigen Duftstoffe Isoeugenol und Hydroxycitronellal. Sie lösen den Testern zufolge vergleichsweise häufig Allergien aus.

Bei den beiden übrigen Durchfallern ("L’Occitane Homme After Shave Balm" für 40,00 Euro und "L’Oréal Men Expert Hydra Energy After Shave Beruhigendes Balsam", 4,99 Euro) summieren sich umstrittene Inhaltsstoffe. In einem Produkt fand sich etwa der Konservierungsstoff Chlorphenesin, der zu Hautirritationen führen kann. Im anderen beispielsweise das künstlich hergestellte Silikon Dimethicon. Es macht den Testern zufolge die Haut zwar glatt, integriere sich aber nicht so gut in deren Gleichgewicht wie natürliche Öle und Fette.

Abzüge gab es zudem für Aftershave-Balsame, die Verbindungen aus der Gruppe der PEG und PEG-Derivate enthalten. Sie verbinden als Emulgatoren Fett und Wasser, können aber die nach der Rasur strapazierte Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen.