Wer gerne in Bewegung ist oder der künstlichen Intelligenz nicht traut, lässt den Saugroboter links liegen, legt selber Hand an und rückt Staub und Krümeln mit dem Staubsauger zu Leibe. Den gibt's als Gerät mit Kabel oder auch ohne Stolperfalle, mit Akku. Warentest nennt die besten.

Nicht jeder ist für Hausarbeit zu haben. Umso wichtiger, dass die dafür benötigten Hilfsmittel tipptopp funktionieren. Zum Beispiel der Staubsauger. Den gibt's mit Kabel oder auch ohne Stolperfalle, also nur mit Akku.

In genau diesen beiden Segmenten hat die Stiftung Warentest mal wieder geschaut, was die Geräte so taugen. Auf dem Prüfstand mussten 26 Modelle beider Varianten zu Preisen zwischen 91 Euro 1320 Euro beweisen, was sie so draufhaben. Dabei wurden unter anderem folgende Prüfkriterien berücksichtigt:

Über­zeugt der Staubsauger sowohl auf Hartboden als auch auf Teppichboden?

Wie gut reinigt er Polster?

Saugt er Ecken und Kanten gründlich?

Wie laut ist der Staubsauger?

Wie viel Energie verbraucht er?

Wie lange hält der Akku?

Ergebnis? Die klassischen Kabels­auger mögen sper­rig sein, sind aber unge­schlagen günstig. Gute Akku-Staubsauger bleiben dagegen teuer. Dafür sind sie platz­sparend, stets einsatz­bereit und besonders hand­lich. Im aktuellen Test über­zeugten einzelne Akku-­Staubsauger mit top Reinigungser­geb­nissen. Doch sowohl unter kabel­gebundenen Staubsaugern als auch unter den Akku-Saugern gab es auch welche, die schlecht reinigen.

Die mit Akku

Zwei der günstigsten Akku-Modelle landeten im Test mit "mangelhaft" auf dem letzten Platz. Nämlich der "Einhell TE-SV 18 Li - Solo" und der "Severin HV 7185 Sepuro" für 150 beziehungsweise für 279 Euro. Ersterer hat mit Schadstoffen zu kämpfen, letzterer saugt nicht gut.

Überzeugt waren die Tester hingegen von dem mit 1320 Euro teuersten Gerät im Test. Der "Vorwerk Kobold VK7" (Note 2,1, Testsieger) saugt selbst Tierhaare zuverlässig vom Teppich, bis auf ein anderes schwächeln alle anderen Geräte dabei. Auf dem zweiten Platz landet der "Miele Triflex HX2 Pro SOML0" (2,2, 890 Euro). Insgesamt wurden 4 von 13 Geräte mit "gut" bewertet.

Die mit Kabel

Bei den kabelgebundenen Staubsaugern sind hingegen 8 von 13 "gut". Die günstigsten Modelle wie der "Silvercrest 385462 Bodenstaubsauger Zyklon" von Lidl (60 Euro) oder der "Amazon Basics VCS35B17K" (89,50 Euro) sind zwar immerhin noch "befriedigend", können aber nicht mit den Spitzenreitern mithalten. An ihnen stört Warentest unter anderem das kurze Kabel.

Der beste Staubsauger mit Kabel und Beutel ist der "Bosch BGL8XALL" (239 Euro, Note 2,1). Auch bei den Modellen mit Staubbox schafft der Hersteller mit dem "BGC41XALL" (279 Euro, 2,2) die beste Platzierung. Der Preistipp in der Kabelkategorie ist der "Rowenta Silence Force Allergy+ RO7755" für 199 Euro - er hat sich vor allem auf Hartboden bewährt.