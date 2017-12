Reise

Mindestens 30 Prozent Aufschlag: Hotelpreise ziehen Silvester kräftig an

Wer in europäischen Großstädten wie London, Madrid oder Wien Silvester feiern will, muss für Hotelübernachtungen dieses Jahr tief in die Tasche greifen. Vor allem eine Hauptstadt ist besonders teuer. Berlin schneidet vergleichsweise gut ab.

Der Jahreswechsel ist eine teure Reisezeit und das gilt besonders für Städtereisen in europäische Metropolen. In der tschechischen Hauptstadt Prag steigen die Hotelkosten über Silvester 2017/18 besonders stark. Laut einer Auswertung von Check24 müssen Urlauber dort im Schnitt 339 Euro pro Nacht zahlen. Der Durchschnittspreis im Dezember liegt dagegen bei 153 Euro.

Im Durchschnitt steigen in 20 beliebten Städten die Preise für Silvesterreisen um 38 Prozent im Vergleich zum Monatsschnitt im Dezember, berichtet das Vergleichsportal. In Berlin zahlen Reisende für die Silvesterübernachtungen durchschnittlich 266 Euro und in London 271 Euro. Berlin-Touristen zahlen in der Nacht zum Jahreswechsel durchschnittlich 159 Euro, damit beträgt der Aufschlag in der deutschen Hauptstadt durchschnittlich 62 Euro mehr im Vergleich zu anderen Daten im Dezember.

Günstiger wird es dagegen in Stockholm, Stuttgart - und Nürnberg. In der Stadt in Bayern sorgt der berühmte Christkindlmarkt schon während der gesamten Adventszeit für relativ hohe Hotelpreise. Wer deutlich günstigere Übernachtungsmöglichkeiten sucht, kann möglicherweise bei den Hostels und Jugendherbergen fündig werden - allerdings gibt es dort oft Mehrbettzimmer und der allgemeine Standard ist im Vergleich mit Hotels nicht so hoch. Doch natürlich ist auch bei diesen Unterkünften die Nachfrage an Silvester hoch. Da hilft nur eines: Sich schnell entscheiden und buchen, damit man nicht ohne Zimmer dasteht.

Quelle: n-tv.de