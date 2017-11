Reise

Mehr als 5100 Passagiere: Neues Megaschiff "MSC Seaside" ist fertig

Das Aufrüsten in der Kreuzfahrtbranche geht auch bei der Reederei MSC weiter. Sie stellt nun die neue "MSC Seaside" in Dienst. Punkten soll das 5100-Gäste-Schiff mit einer großen Außenpromenade. Zudem ordert MSC zwei weitere Neubauten.

Auch die Reederei MSC bringt immer mehr neue Schiffe auf den Markt. Nachdem dieses Jahr bereits der Neubau "MSC Meraviglia" präsentiert worden ist, ist es nun die "MSC Seaside".

Das neue Kreuzfahrtschiff ist auf der Fincantieri-Werft im italienischen Monfalcone entstanden und wurde dort an MSC übergeben. Das jüngste Flottenmitglied ist 323,4 Meter lang und 41 Meter breit. Mit Platz für 5119 Passagiere ist das Schiff eines der größeren auf dem Kreuzfahrtmarkt. Es ist der 14. Bau von MSC. Das Zielgebiet der "Seaside" wird die Karibik sein. Das sonnenverwöhnte Miami wird der neue Heimathafen. Dort wird der Neubau auch am 21. Dezember getauft. Die "Seaside" hat die mit 130 Metern längste Seilrutsche auf See sowie zwei Outdoor-Glasbrücken. Außerdem gibt es eine 360-Grad-Außenpromenade, die nach Angaben der Reederei die breiteste auf einem Kreuzfahrtschiff ist.

Weitere Schiffe schon bestellt

Im Jahr 2018 wird auch das Schwesternschiff, die "MSC Seaview", in See stechen. Die Nachfrage in der Kreuzfahrtbranche ist groß. Deswegen ist mit den Neubauten noch lange nicht Schluss: Die Reederei bestellt bei der italienischen Werft zwei "Seaside"-EVO-Schiffe, eine Weiterentwicklung des Prototyps der "Seaside"-Generation. Die Investitionssumme für beide Neubauten beträgt stattliche 1,8 Milliarden Euro. Diese Flottenmitglieder werden noch einmal länger - 339 Meter - und sollen 2021 und 2023 in Dienst gestellt werden.

Bei den deutschen Reedereien bringt Aida 2018 die "AIDAnova", eine ganz neue Schiffsgeneration, heraus und Tui Cruises stellt die "Neue Mein Schiff 1" in Dienst. Auch international werden viele Neubauten erwartet.

Quelle: n-tv.de