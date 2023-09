Das gab es so wohl auch noch nicht: Das "Aktuelle Sportstudio" des ZDF widmet die ersten 28 Minuten seiner Sendung dem sensationellen Erfolg der Basketballer. Acht Weltmeister-Spieler sind in Mainz vor Ort. Kapitän Dennis Schröder wird äußerst emotional.

Die deutschen Basketball-Weltmeister haben im "Aktuellen Sportstudio" enorme Anerkennung erfahren. Acht Nationalspieler um Kapitän Dennis Schröder sowie Bundestrainer Gordon Herbert waren am Samstagabend in der sonst sehr fußball-lastigen Sendung zu Gast, das ZDF befasste sich die ersten 28 Minuten ausschließlich mit dem DBB-Team. "Das sind meine Jungs, wir haben Historisches erreicht. Sie nach vier Tagen - ich war in Braunschweig mit der Familie und habe mit meinen Freunden gefeiert - wiederzusehen, tut natürlich gut", sagte Schröder, wertvollster Spieler der WM, mit dem goldenen Pokal in der Hand.

"Das ist das Beste, was mir im Leben passiert ist", erklärte Anführer Schröder, der ein überragendes Turnier gespielt hatte, als die Bilder vom sensationellen Triumph von Manila im Studio gezeigt wurden. "Ich bin immer noch sprachlos und kann es noch nicht realisieren", gab der 30-Jährige zu. Die letzten paar Tage nach dem Titelgewinn seien gut gewesen, fügte Moritz Wagner hinzu, "um zu reflektieren." Das waren aufregende Tage zusammen, sagte der NBA-Profi der Orlando Magic über die vergangenen Wochen: "Als wir in Frankfurt gelandet sind und die Unterstützung gespürt haben, ist uns klar geworden, was da wirklich passiert ist."

Obst meldet sich von einer Hochzeit

Der Besuch geriet zu einer netten und amüsanten Plauderei, die in einer Live-Schalte mit Andreas Obst gipfelte. Als Dreierspezialist Obst von einer Hochzeit in Bamberg zugeschaltet wurde, brach das Team kollektiv in Lachen aus. Co-Kapitän Johannes Voigtmann kämpfte vor lauter Lachen gar mit den Tränen. "Hochzeit ist super. Es ist auch schön, in Bamberg zu sein", sagte Bayern-Profi Obst, bevor seine Kollegen direkt wieder loslachten.

"Ich will, dass sie jetzt feiern, bevor wir an Olympia denken. So etwas gibt es einmal im Leben, sie sollen das genießen. Sie haben es verdient", sagte Herbert. Johannes Thiemann sagte: "Wenn man Weltmeister wird, ist alles möglich." Sogar eine große Show an der Torwand, an der Isaac Bonga mit zwei Treffern glänzte. Das Thema Live-Übertragungen im Free-TV wurde nicht thematisiert. Bei der WM war das gesamte Turnier bis zum Finale ausschließlich bei Magentasport zu sehen. Das Endspiel übertrug dann auch das ZDF

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) war am Dienstag in Frankfurt frenetisch empfangen worden. Zwei Tage zuvor hatte das deutsche Nationalteam durch den Finalsieg über Serbien (83:77) zum ersten Mal WM-Gold geholt. Ein Jahr nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM.