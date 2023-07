Bei der Leichtathletik-WM 2022 läuft Tobi Amusan erst Weltrekord und stürmt dann zum Titel. Verteidigen kann die nigerianische Hürden-Sprinterin diesen aber wohl nicht: Vier Wochen vor der WM in Budapest wird sie vom Weltverband suspendiert.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest finden aller Voraussicht nach ohne die Weltrekordlerin über 100 Meter Hürden statt. Tobi Amusan ist einen Monat vor den Wettkämpfen (19. bis 27. August) vorläufig gesperrt worden. Der Nigerianerin werden drei Verstöße gegen die Meldepflicht zur Last gelegt, wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Weltverbandes World Athletics mitteilte. Die Athletinnen und Athleten müssen im Voraus angeben, wo sie täglich für eine Dopingkontrolle anzutreffen sind. Bei drei Verstößen oder falschen Angaben droht eine Sperre.

Amusan selbst hatte schon wenige Stunden zuvor die Vorwürfe öffentlich gemacht: "Weil ich in den letzten zwölf Monaten drei Tests verpasst habe", teilte die 26-Jährige bei Instagram mit. Der Fall werde vom Disziplinartribunal verhandelt und noch "vor der Leichtathletik-WM entschieden", teilte die AIU mit. Die Angabe von Aufenthaltsort und Zeitraum für einen unangekündigten Dopingtest sind elementarer Bestandteil des Lebens als Leistungssportlerin.

Amusan will die Vorwürfe ausräumen. "Ich beabsichtige, gegen diese Anschuldigung anzukämpfen, und werde meinen Fall vor Beginn der Weltmeisterschaften im nächsten Monat von einem aus drei Schiedsrichtern bestehenden Tribunal entscheiden lassen", sagte Amusan, die 2022 bei der WM in Eugene/USA den aktuellen Weltrekord von 12,12 Sekunden über 100 Meter Hürden aufgestellt hatte.

Ferner beteuerte Amusan: "Ich bin eine saubere Sportlerin, und ich werde regelmäßig (vielleicht sogar öfter als üblich) von der AIU getestet - ich wurde innerhalb weniger Tage nach meinem dritten 'verpassten Test' getestet. Ich habe den Glauben, dass die Sache zu meinen Gunsten entschieden wird und ich bei den Weltmeisterschaften im August antreten kann." Amusan hatte erst am Dienstag beim Meeting im ungarischen Szekesfehervar das Rennen über 100 Meter Hürden in starken 12,35 Sekunden gewonnen. Das war nur eine Hundertstelsekunde langsamer als bei ihrem Sieg beim Diamond-League-Meeting in Chorzow am vergangenen Sonntag.