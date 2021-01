Stéphane Peterhansel gewinnt zum 14. Mal die Rallye Dakar, die diesmal in Saudi-Arabien stattfindet. Geprägt ist der letzte Tag jedoch nicht nur durch Jubel, sondern auch von Trauer. Der französische Motorrad-Pilot Pierre Cherpin erliegt seinen schweren Kopfverletzungen.

Rekordchampion Stéphane Peterhansel hat seinem sportlichen Denkmal bei der Rallye Dakar ein weiteres Kapitel hinzugefügt. 30 Jahre nach seinem ersten Triumph gewann der 55-jährige Franzose die 43. Austragung der legendären Wüstenrallye und feierte dabei seinen insgesamt 14. Gesamtsieg. Zudem bescherte Peterhansel dem deutschen Team X-raid im Mini die erhoffte erfolgreiche Titelverteidigung.

Peterhansel, der neben acht Erfolgen in der Autowertung auch sechsmal auf dem Motorrad triumphierte, ließ sich seinen komfortablen Vorsprung auf den abschließenden 200 Wertungskilometern in Richtung Dschidda nicht mehr nehmen. Nach zwölf fordernden Etappen durch die Wüsten Saudi-Arabiens lag Peterhansel vor dem dreimaligen Gewinner Nasser Al-Attiyah aus Katar im Toyota Hilux (+ 14:51 Minuten) und seinem Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien/1:51:57 Stunden). Vorjahressieger Sainz gewann die Schlussetappe.

Der deutsche Beifahrer Timo Gottschalk schloss das Rennen gemeinsam mit seinem polnischen Piloten Jakub Przygonski im Toyota als Vierter der Gesamtwertung ab (+ 02:36:03 Stunden). Dirk von Zitzewitz, Champion von 2009, verpasste das Podest deutlich, entschädigte sich mit seinem saudischen Fahrer Yazeed Al Rajhi aber mit zwei Tagessiegen (7. und 10. Etappe).

In der Motorradwertung ging der Gesamtsieg an den Argentinier Kevin Benavides (Honda). Überschattet wurde der Erfolg allerdings vom Tod des französischen Amateurs Pierre Cherpin. Der 52-Jährige erlag am Freitag beim Transfer aus Dschidda in die Heimat seinen schweren Kopfverletzungen, die er sich bei einem Sturz auf der siebten Etappe zugezogen hatte. Der Husqvarna-Pilot war per Helikopter ins Krankenhaus in Sakaka transportiert worden und musste notoperiert werden. Seitdem befand sich Cherpin im künstlichen Koma. Cherpin nahm zum vierten Mal nach 2009, 2012 und 2015 an der Dakar teil. Er ist das 27. Todesopfer unter den Teilnehmern seit der Erstaustragung im Jahr 1978.

Die Rallye Dakar fand zum zweiten Mal in Saudi-Arabien statt. Zuvor war das legendäre Wüstenrennen elf Jahre in Südamerika ausgetragen worden, aus Afrika hatte sich die Dakar aus Sicherheitsgründen zurückgezogen.