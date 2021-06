George Russell wechselt allem Anschein nach zur Formel-1-Saison 2022 zu Mercedes. Spekuliert wird darüber seit Monaten, nun ist die Ablösung von Valtteri Bottas nach RTL/ntv-Informationen fix. Die Leistungen des Finnen sorgen sogar dafür, dass ein sofortiger Wechsel zur Debatte steht.

Valtteri Bottas ist bislang eine der Enttäuschungen der Formel-1-Saison. Während sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen um den Weltmeistertitel kämpft, scheint der Finne schon nach 6 von 22 Rennen hoffnungslos abgeschlagen, hat als Sechster der Fahrerwertung mit mageren 47 Zählern schon einen gewaltigen Rückstand auf die Führenden Verstappen (105) und Hamilton (101). Deshalb ist nach RTL/ntv-Informationen offenbar beschlossene Sache, was seit Monaten als Gerücht im Fahrerlager diskutiert wird: Bottas muss sein Cockpit im schwarz lackierten Silberpfeil am Saisonende räumen und George Russell dafür von Williams zum Spitzenteam aufrücken. Das berichten übereinstimmend auch "Sky Italia" und "F1 Insider".

Offizielle Gespräche sind RTL/ntv-Infos zufolge für das kommende Wochenende am Rande des Großen Preises von Frankreich geplant, eine finale Entscheidung soll spätestens zum Großen Preis der Steiermark (4. Juli) fallen. Somit würde Bottas genug Zeit bleiben, um fürs neue Jahr ein neues Team zu finden. Der als riesiges Talent geltende Russell sei bereits von Mercedes-Teamchef Toto Wolff informiert worden, sich bereitzuhalten. Mit dem unterlegenen Williams überraschte er in diesem Jahr bislang besonders im Qualifying. Bisweilen wird ihm sogar zugetraut, was Bottas auch in seinem fünften Mercedes-Jahr nicht gelingt: Lewis Hamilton nachhaltig zu fordern.

Britische Medien berichteten schon vor einiger Zeit von Vorbehalten im Mercedes-Werk gegen den Finnen. Zwar dementierten die Silberpfeile die Berichte von einem möglichen Bottas-Aus während der Saison umgehend. Dass die Nummer 77 spätestens am Jahresende gehen muss, gilt aber schon lange als sicher. Die letzten Zweifel daran scheinen nun ausgeräumt. Auch über einen sofortigen Tausch wurde spekuliert, Wolff hatte das jedoch wiederholt ausgeschlossen.

Der neue Williams-Teamchef Jost Capito wollte derweil im RTL-Gespräch nicht vollständig ausschließen, dass noch innerhalb der Saison ein Cockpit-Tausch vollzogen werde. "Wir haben einen Vertrag mit ihm (Russell, Anm.d. Red.), der gültig ist. Aber man weiß, dass man alles regeln kann, wenn es notwendig ist. Ich habe ein gutes Verhältnis zu Toto." Er glaube allerdings nicht an einen vorzeitigen Wechsel Russells, Mercedes-Teamchef Wolff "kann mich aber jederzeit anrufen". Bislang habe es zu diesem Thema allerdings keinen Kontakt gegeben, so Capito.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko glaubt ebenfalls, dass die Zeit von Bottas abläuft und die Stunde von Russell ab 2022 endlich schlägt. Ein Wechsel des Juniors zum Hauptteam wäre "keine Überraschung", sagte der Österreicher zu RTL. "Er ist lange genug bei Williams geparkt worden und hat in Bahrain letztes Jahr bewiesen, wie wettbewerbsfähig er ist. Länger kann er seine Karriere nicht mehr auf Eis legen."