23 Rennen stehen in der Formel 1 in dieser Saison auf dem Plan. Es ist ein Rekord, in den die Rennställe an diesem Wochenende starten. Wer wird vorneweg fahren, wer könnte die große Überraschung sein - und was macht der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg? Alles Wichtige zum Auftakt.

Was steht an?

Die Formel 1 startet in ihre neue Saison, Max Verstappen will den nächsten Titel, Nico Hülkenberg hält allein die deutsche Fahne hoch - und die Königsklasse bricht schon wieder ihren Rekord: 23 Rennen sind es insgesamt, eines mehr als im Vorjahr. Dreimal wird in den USA gefahren, der neue Glamour-Grand-Prix auf dem Strip in Las Vegas (18. November) soll das Aushängeschild der Serie werden. Neu dabei im Vergleich zu 2022 ist zudem Katar, Frankreich fällt aus dem Kalender. Ein mittlerweile fast schon traditioneller Grand Prix bildet den Auftakt: Am Sonntag (16 Uhr/Sky und im ntv.de-Liveticker) geht es in Bahrain los.

Wer gewinnt das erste Rennen?

Alles deutet darauf hin, dass Verstappen und Red Bull nach zwei WM-Titeln nichts von ihrer Dominanz eingebüßt haben. Der Weltmeister steuert ein Auto, das dem überlegenen RB18 aus dem Vorjahr stark ähnelt - an vielen kleineren Stellen aber noch optimiert wurde. Der RB19 war bei den Tests in Bahrain schnell auf einer Runde, schnell im Rennmodus und dazu noch zuverlässig. Ferrari wirkt erneut wie der ärgste Rivale, allerdings schien das Auto von Charles Leclerc und Carlos Sainz bei den Longruns unterlegen. Und Mercedes? Der Rennstall von Lewis Hamilton, neue Heimat für Ersatzpilot Mick Schumacher, erlebte sehr wechselhafte dreitägige Tests.

Wer wird die große Überraschung zum Start?

Aston Martin scheint einen gewaltigen Sprung gemacht zu haben und könnte Mercedes angreifen. Ausgerechnet Aston Martin, ausgerechnet jetzt, das darf man aus deutscher Perspektive wohl sagen. Zwei Jahre lang leistete Sebastian Vettel bei den neureichen und ambitionierten Briten Aufbauarbeit, Top-Ergebnisse waren die absolute Ausnahme. Nun hat er seine Karriere beendet, und Nachfolger Fernando Alonso sitzt plötzlich in einem schnellen Auto. Die Fachwelt traut der Traditionsmarke zum Start gar den Kampf um das Podest zu - mit Lance Stroll, der nach seinem Fahrradunfall rechtzeitig grünes Licht für seinen Start erhielt. Damit ist auch ein Kurz-Comeback Vettels, über das nach Strolls Verletzung zumindest für das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien (19. März) spekuliert wurde, vom Tisch.

Welche Rolle spielen Nico Hülkenberg und Mick Schumacher?

Hülkenberg ist so etwas wie der deutsche Alleinunterhalter, und das hat absoluten Seltenheitswert. 2020 war Vettel schon einmal einziger deutscher Stammpilot, ansonsten war das Autoland seit dem Michael-Schumacher-Boom stets zahlreich vertreten. Mit dem Höhepunkt 2010, als im Laufe des Jahres sieben Deutsche zum Einsatz kamen. Nun also Hülkenberg, der bei Haas auf Mick Schumacher folgt. Der US-Rennstall hat sich viel vorgenommen, mehr als ein ordentlicher Mittelfeldplatz wirkt nach den Tests aber unrealistisch. Schumacher indes ist weich gefallen, er fährt erstmals für ein Topteam der Formel 1 - wenn auch nur als Ersatz für Hamilton und George Russell. Der 23-Jährige hofft auf Trainingseinsätze in diesem Jahr und auf eine Rückkehr in die Startformation im kommenden.

Wer überträgt?

Der Pay-TV-Sender Sky hat weiter die Exklusivrechte inne. Wo die obligatorischen vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden, ist offen.

Sonst noch was?

Der Automobil-Weltverband FIA hat den Spielraum der Fahrer für politische Statements nicht nur reglementiert, sondern auch deutlich beschnitten. Das sorgt für Kritik im Grid, unter anderem Hamilton will sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Das Feld der Rennwagen hat 2023 die Trendfarbe Schwarz. Allen voran Mercedes, aber unter anderem auch Haas oder Alfa Romeo. Hintergrund: Mit nacktem Karbon statt einer Lackierung wird etwas Gewicht gespart.