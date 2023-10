Mit dem 50. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere setzt Max Verstappen ein weiteres Ausrufezeichen in einer überaus dominanten Saison. Das Formel-1-Rennen von Austin ist dabei aber überaus spannend. Die internationale Presse ist voll des Lobes.

Großbritannien

"Guardian": "Es war eine Ironie des Schicksals, dass Max Verstappen ausgerechnet bei diesem Rennen inmitten einer überragenden Saison mit Buhrufen empfangen wurde, als er das Podest betrat. Es war eine Schande, denn er hatte es nicht verdient. Er gewann sein 50. Rennen unter in diesem Jahr noch nicht erlebtem Druck."

"Telegraph": "Lewis Hamilton wird disqualifiziert. Für den siebenmaligen britischen Weltmeister war es das umkämpfteste Rennen der Saison - und eines, das er seiner Meinung nach hätte gewinnen müssen, wenn Mercedes seine Strategie nicht verpfuscht hätte."

"Mirror": "Lewis Hamilton wird das Podium wegen seines illegalen Mercedes gestrichen. Max Verstappen wird lautstark ausgebuht."

"Sun": "Lew blew it! Lewis Hamilton wird sensationell vom US-Grand-Prix disqualifiziert, weil sein Auto in einer großen Kontroverse die Nachkontrolle nicht besteht."

"Daily Mail": "Zu Beginn des Großen Preises der USA gab es einen Punkt, an dem Lewis Hamilton zu träumen wagte, dass er nach 686 Tagen Wartezeit endlich gewinnen könnte. (...) Ganz egal, dass Verstappen als Sechster startete - er und seine Red-Bull-Kollegen haben alle richtigen Entscheidungen getroffen. Das tun sie immer."

Spanien

"Marca": "Max Verstappen holte sich den Sieg beim Großen Preis der USA nach einer Aufholjagd vom sechsten Startplatz, einer ruhigen und kontrollierten Steigerung während des gesamten Rennens und einem Triumph eines reifen Fahrers. Er kontrollierte den Angriff von Lewis Hamilton, der eher schäumend als real war (...)."

"Mundo Deportivo": "Verstappen wurde im Kampf um die Pole vom Freitag durch die hohe Geschwindigkeit (...) von Leclerc, Norris oder Hamilton und seinen Fehler im entscheidenden Moment überrascht.(...) Doch je mehr Runden vergingen, desto größer wurde Max. Und gewann."

Frankreich

"L'Equipe": "Verstappen, königliche 15. Als dreimaliger Weltmeister ist er der Mann, der (fast) jeden Sonntag gewinnt. Selbst, wenn er von weiter hinten startet."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Verstappen fährt ausnahmsweise nicht allein, sondern mit den Gegnern und hat dabei Spaß. Viel Lob für Lewis Hamilton, der sich wieder einmal als großartiger Pilot erweist."

"Corriere dello Sport": "50 Mal Verstappen. Der Niederländer ist wirklich unbesiegbar. Red Bull hat das Rennen zwar nicht dominiert und wegen Problemen mit den Bremsen gelitten, Verstappen hielt jedoch gegen ein solides Mercedes-Team und McLaren stand."

"Tuttosport": "Verstappen feiert einen neuen Erfolg ohne große Mühe. In der Schlussphase bricht Charles Leclerc zusammen. Wieder eine Enttäuschung für ihn."

"La Repubblica": "Beim Rennen in den USA braucht Verstappen auch Geduld und Widerstandsfähigkeit, um beim heißen und windigen Rodeo in Austin die Oberhand zu behalten."

"Corriere della Sera": "Leclercs große Chance dauert nicht einmal 100 Meter. Während Verstappen ein halbes Rennen braucht, um wieder die Führung des Rennens zu übernehmen und sich seinen 50. Sieg in der Karriere zu sichern. Der Sieg ist nicht so leicht errungen wie zuletzt."

Niederlande

"De Telegraaf": "Max Verstappen wird trotz Problemen zum großen Mann im Lone Star State."

"AD.nl": "Der 15. Sieg in diesem Jahr und der 50. seiner Karriere unterstreichen, dass Max Verstappen für lange Zeit in den ewigen Bestenlisten stehen wird."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Für den Niederländer Verstappen war es der 15. Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr. So viele Rennen hat davor nur er selbst innerhalb einer Saison gewonnen, das war im Vorjahr. Mehr Siege als der 26-Jährige haben aktuell nur vier Großmeister der Formel 1 geschafft. Hamilton (103) liegt in der ewigen Bestenliste vor Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51). Es war der dritte Austin-Sieg von Verstappen en suite."

Schweiz

"Blick": "Normalerweise dominiert Max Verstappen seine Konkurrenz nach Belieben, doch in Austin (USA) ist es spannender als sonst. Dafür verantwortlich: die guten Leistungen von Lewis Hamilton und Lando Norris. Beide scheinen zunächst auf eine Einstop-Strategie zu setzen. Dieser Verdacht entpuppt sich aber als falsch - die Briten müssen letztlich doch zweimal an die Box. So geht am Ende die Red Bull-Strategie von Verstappen (...) auf."