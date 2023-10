In einem packenden Rennen kann Lewis Hamilton beinahe Formel-1-Dominator Max Verstappen schlagen. Doch wenige Stunden, nachdem der Große Preis der USA vorbei ist, verliert der Brite auch den zweiten Platz: Mercedes räumt gegenüber den Rennkommissaren einen falschen Unterboden ein.

Der zweitplatzierte Lewis Hamilton ist nachträglich beim Formel-1-Rennen in Austin disqualifiziert worden. Als Grund nannten die Rennkommissare einen nicht regelkonformen Unterboden am Mercedes des Briten. Damit rückt McLaren-Pilot Lando Norris auf Rang zwei hinter Sieger Max Verstappen vor. Neuer Dritter ist Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der Sechster geworden war, wurde wegen einer regelwidrigen Bodenplatte aus der Ergebnisliste gestrichen.

Mercedes hatte den Regelverstoß an Hamiltons Auto zuvor eingeräumt. Das Team gab als Grund die Auswirkungen der sehr buckligen Strecke auf den Unterboden sowie die fehlende Zeit, den Rennwagen nach dem Sprint am Samstag neu einzustellen und zu prüfen. Die Rennkommissare blieben aber hart und verwiesen darauf, dass es die Pflicht jedes Teams sei, für die Einhaltung der Bestimmungen zu sorgen.

Hamilton hatte den Sieg beim Grand Prix der USA nur knapp verpasst. Nach einem packenden Dreikampf mit Verstappen und Norris kam er mit 2,2 Sekunden Rückstand hinter dem Red-Bull-Piloten ins Ziel. "Max war einfach fehlerfrei, aber wir hätten sie einholen können, wenn es ein paar Runden mehr gewesen wären", sagte Hamilton nach der Zieleinfahrt. Durch die beiden Disqualifikationen rückt Haas-Pilot Nico Hülkenberg von Rang 13 auf Rang 11, bleibt damit aber trotzdem ohne WM-Punkt.

Nach dem knallbunten Gastspiel in Miami im Mai war Texas der zweite USA-Abstecher der Formel 1 in diesem Jahr. Für die boomende Rennserie ist vor allem der riesige US-Markt von großer Bedeutung. 432 000 Zuschauer zählten die Streckenbetreiber über das Wochenende auf dem Circuit of the Americas, der 2012 seine Grand-Prix-Premiere hatte. Austin hat sich seither fest im Kalender etabliert. Nach Miami kommt im November auch noch ein Glitzer-Event in Las Vegas dazu.