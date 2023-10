Er zeigt seine Klasse trotz größter Probleme: Max Verstappen untermauert beim Formel-1-Rennen in Austin, warum er der neue Serien-Weltmeister ist. Hinter ihm feiert Lando Norris einen Erfolg, der Lust macht auf noch mehr. Für Lewis Hamilton läuft es im Rennen endlich wieder mal gut - hinterher aber so gar nicht.

Verstappen löst Probleme meisterlich

Vielleicht besorgte Max Verstappen ja ein kühles Bier für Gianpiero Lambiase. Sein Renningenieur hatte schließlich einiges auszuhalten. Merklich gereizt raunte der dreimalige Weltmeister seinen engen Vertrauten via Funk mehrfach an, der Stress war Verstappen auf der Strecke in Austin anzumerken. Probleme mit den Bremsen, Lewis Hamilton im Rückspiegel - der US-Grand-Prix war für Verstappen der bisher wohl schwerste Sieg der Saison. Am Ende wurde die Aufholjagd von Platz sechs belohnt. "Er hat das meisterlich gemeistert", sagte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko daher über Verstappen. Mit 466 Zählern hat er bereits vier Rennen vor Saisonende einen Punkterekord aufgestellt. Mit 50 Siegen durchbrach er zudem die nächste Schallmauer. In der "ewigen" Bestenliste fehlt Verstappen zu Alain Prost auf Rang vier nur noch ein Sieg.

Hamilton fühlt sich wohl - aber ohne Erfolg

Die Enttäuschung mit dem frühen Ausfall in Katar machte Hamilton zwar zunächst vergessen und zeigte auf seiner Lieblingsstrecke eine fehlerfreie Leistung. Doch den starken zweiten Platz verlor der Rekordweltmeister Stunden nach dem Grand Prix. Die Rennkommissare stuften den (neuen) Unterboden am Mercedes als nicht regelkonform ein - wie auch den des Ferrari von Charles Leclerc. Hamilton fühlte sich mit dem Update wohl und war an der Spitze endlich wieder konkurrenzfähig, am Ende ging der Brite dennoch leer aus.

Norris reift zur echten Größe

Es wäre ein Formel-1-Märchen gewesen: der Premierensieg beim Jubiläum. Zum 100. Mal nahm der 23-jährige Brite an einem Grand Prix teil, er erwischte einen perfekten Start, über weite Phasen führte er, der Traum vom ersten Triumph schien zum Greifen nah. Am Ende wurde Norris im Rennen Dritter und nach Hamiltons Disqualifikation Zweiter - er durfte hochzufrieden sein. Norris ist mit McLaren zu einer echten Größe aufgestiegen. Viele sehen in ihm einen künftigen Weltmeister. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Der erste Sieg in der Königsklasse ist aber wohl nur eine Frage der Zeit.

Hülkenberg fremdelt in Haas-Heimat

Die Erwartungen waren groß. Mit einem weitreichenden Update war der Haas-Rennstall des Emmerichers zum Heimrennen angereist. Mit neuer Aerodynamik erzielte Haas trotzdem alte Ergebnisse. Hülkenberg fremdelte noch mit den Änderungen, ins Rennen startete er wegen Umbauten am Heckflügel dann aus der Boxengasse. Mehr als immerhin Platz elf war so nicht mehr drin. Auch der "neue" Haas verpasste die Punkte.