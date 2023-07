Max Verstappen fährt in "beleidigender Überlegenheit" in Richtung seines dritten Weltmeistertitels.

Der Große Preis von Österreich geht auf der Strecke mit einem Sieg von Max Verstappen zu Ende. Wie ungefährdet der Weltmeister das Rennen bestimmt, ist ein weiterer Ausdruck der "beleidigenden Überlegenheit" Verstappens. Die internationale Presse ist gelangweilt.

Richtig aufregend wird es erst am Abend, nachdem Aston Martin gegen den Rennausgang protestiert. Der Grand Prix versinkt im Nachhinein im Chaos, weil die Rennleitung über 1200 Vorfälle (!) bewerten muss: In Serie waren die Piloten über die Streckenbegrenzung gerast, schon während des Rennens waren Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und Ferrari-Pilot Carlos Sainz mit 5-Sekunden-Strafen belegt worden, spätabends hagelte es noch weitere Strafen, die das Ergebnis noch einmal durcheinander wirbelten. An der Überlegenheit Verstappens änderte das freilich nichts mehr.

Großbritannien

"The Sun": "Max Verstappen hat seine Mammut-Führung an der Spitze der Rangliste mit seinem Sieg in Österreich ausgebaut."

"Daily Mail": "Max Verstappen gab der Menge im Red-Bull-Ring den nachdrücklichen Grand-Prix-Sieg, den sie wollte - und den die Welt erwartete -, um an seinem eisernen Griff auf das Geschick der Weltmeisterschaft festzuhalten."

"The Guardian": "Max Verstappen setzt seine Ein-Mann-Siegesparade mit seinem Sieg beim Großen Preis von Österreich fort."

"The Telegraph": "Bis 2021 hatte der Holländer Max Verstappen kein Heimrennen, aber der Red-Bull-Fahrer fand den österreichischen Red-Bull-Ring als ein passendes zweites Zuhause."

Spanien

"Marca": "Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen, den siebten 2023 (und fünften in Folge) in einer zu Saisonbeginn selten gesehenen Serie."

"Mundo Deportivo": "Verstappen übertrifft Senna in Österreich und gewinnt mit einer beleidigenden Überlegenheit."

"As": "Bequemer Sieg für Max Verstappen im Heimrennen für Red Bull."

Italien

"Corriere dello Sport": "Ferrari-Chaos in Österreich. Sainz bestraft und die Rangliste durcheinandergewirbelt."

"Gazzetta dello Sport": "Der Holländer hat den Großen Preis von Österreich gewonnen, besser gesagt dominiert, in einem Rennen, das ihn dem dritten Titel immer näher bringt."

"Tuttosport": "Die Verstappen-Show, er gewinnt und dominiert in Österreich."

Frankreich

"L'Équipe": "In einem von Strafen markierten Grand Prix ist Max Verstappen auf dem Red-Bull-Ring eine erneute Demonstration gelungen."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen und sich mit seinem insgesamt fünften Sieg zum Rekordsieger in Spielberg gekrönt."

"Kurier": "Max Verstappen ist nicht zu stoppen."

Schweiz

"Blick": "Der GP von Österreich (mit dem logischen Sieger Max Verstappen auf Red Bull-Honda) war ein Autorennen für den Zirkus."

"Tages-Anzeiger": "Verstappen siegt - doch zu reden gibt eine irrsinnige Strafenflut"