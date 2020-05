Sebastian Vettel setzt nach dem verkündeten Abschied von Ferrari auf den Faktor Zeit. Nach Informationen der RTL/ntv-Redaktion liegt die Priorität des 32-Jährigen zur nächsten Saison auf einem Mercedes-Cockpit. Sogar ein Spitzen-Duo mit Lewis Hamilton scheint möglich.

Die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 ist nach dem verkündeten Abschied von Ferrari zum Ende dieses Jahres weiter offen. Gerüchte, dass der 32-Jährige bereits bei McLaren unterschrieben habe, sind nach Informationen unserer RTL/ntv-Redaktion ebenso haltlos wie Berichte über abgebrochene Verhandlungen mit dem britischen Rennstall. Vielmehr setzt Vettel nun auf den Faktor Zeit, mit der Priorität Mercedes.

"Sein Ziel ist das Beste oder Nichts", sagt unser Experte Felix Görner, auch wenn Vettel natürlich weiter Kontakte zu anderen Rennställen halte. Auszuschließen sei seiner Meinung nach allerdings die Option Renault. "Das passt atmosphärisch nicht." Beim französischen Team wird indes ein Platz frei. Der des Australiers Daniel Ricciardo. Der 30-Jährige wechselt zu McLaren.

Beim seit Jahren dominierenden Mercedes-Rennstall ist die Besetzung der Cockpits für die Saison 2021 derweil offen. Weder Weltmeister Lewis Hamilton noch "Wingman" Valtteri Bottas sind als Fahrer bestätigt. Der Grund: Die Zukunft des Werksteams ist nach wie vor nicht geklärt. Ein Ausstieg bleibt demnach ein mögliches Szenario. Sollte es so kommen und die Equipe an den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll verkauft werden, dürfte die Konstellation der Fahrer fix sein: Zum einen wäre da Strolls Sohn Lance, der seit 2017 in der Formel 1 fährt, zum anderen dann Hamilton, der derzeit den WM-Rekord von Michael Schumacher jagt.

Mega-Duo ist realistische Option

Sollte Mercedes sein Formel-1-Engagement indes fortsetzen, würde sich die Chance für Vettel auftun. Als Herausforderer von Hamilton. "Davor hätte Sebastian keine Angst", sagt Görner. Zuletzt stand die Option im Raum, dass der sechsmalige Weltmeister aus England zu Ferrari wechseln könne, weil aber Carlos Sainz das zweite Scuderia-Cockpit neben Charles Leclerc besetzen soll, ist der Flirt mit Hamilton abgekühlt bis abgehakt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das nochmal ändert", so unser Experte.

Mercedes' Motorsportchef Toto Wolff hatte unmittelbar nach dem verkündeten Abschied von Vettel bei Ferrari vieldeutige Ankündigungen gemacht: "Mit Blick auf die Zukunft sind wir in erster Linie gegenüber unseren aktuellen Fahrern zu Loyalität verpflichtet", sagte der Österreicher der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wir können diese Entwicklung natürlich nicht außer Acht lassen." Wolff lobte Vettel als großartigen Fahrer und große Persönlichkeit. Er sei "für jedes Team eine Bereicherung".

Bei Mercedes hätte Vettel, ungeachtet einer Konkurrenzsituation mit Hamilton, sofort ein Auto, mit dem er sich den Traum eines fünften WM-Titels ermöglichen könnte.