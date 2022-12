Lothar Matthäus 1998 in seinem 25. und letzten WM-Spiel: In Frankreich schied das DFB-Team im Viertelfinale gegen Kroatien aus.

Lionel Messi ist seit dem Finalabend der Fußball-WM in Katar nicht nur Weltmeister, sondern auch Rekordspieler: Der argentinische Superstar spielte öfter bei einer WM als jeder andere Profi. Die Bestmarke hielt 24 Jahre lang Lothar Matthäus. Der zürnt dem neuen Rekordhalter allerdings nicht.

Lothar Matthäus hat kein Problem damit, dass er nicht mehr der Fußballer mit den meisten WM-Einsätzen ist. Er gönne es seinem Nachfolger Lionel Messi "wie alles andere", schrieb der 61-Jährige in einer Kolumne für den TV-Sender Sky. Der argentinische Weltmeister-Kapitän hatte am Sonntag mit seinem 26. WM-Einsatz im Finale gegen Frankreich (7:5 n.E.) Matthäus übertroffen, der für die deutsche Nationalmannschaft an 25 Spielen bei Weltmeisterschaften teilnahm. "Messi ist sicher der Beste in diesem Jahrtausend und einer der größten Sportler, die wir je gesehen haben", sagte Matthäus. Matthäus, der seine WM-Einsätze zwischen 1982 und 1998 gesammelt hatte, hielt den Rekord immerhin 24 Jahre.

Messi habe auch im Finale gegen Frankreich bewiesen, "wieso er für viele der größte Spieler aller Zeiten ist", lobte Matthäus, der dem 35 Jahre alten Profi von Paris Saint-Germain zutraut, auch bei der nächsten WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko noch mal als Spieler mitzuwirken. "Wir können froh und dankbar sein, ihn erlebt zu haben und weiter bewundern zu dürfen. Ich bin nicht so sicher, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft war", schrieb der deutsche Weltmeister-Kapitän von 1990.

In seinem 26. WM-Spiel produzierte Messi zahlreiche spannende Statistiken und Bestmarken: Durch seine beiden Treffer im großen Finale dieses umstrittenen Turniers machte sich der beste Spieler des Turniers auch zum ersten Spieler in der 92-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaften, der in jeder Runde getroffen hat: Zwei Toren in der Vorrunde ließ er weitere in Achtel-, Viertel- und Halbfinale folgen und krönte seinen unglaublichen Lauf zum ersehnten Titel mit einem Doppelpack im Endspiel.

Messi ist ewiger Scorer-König

Mit insgesamt zwölf Toren und acht Vorlagen ist Messi ab sofort außerdem der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen bei einer Weltmeisterschaft (20), seitdem diese Daten 1966 erstmals erfasst wurden. Durch zwölf eigene Treffer zog Messi auch noch mit Brasiliens Fußball-Ikone Pelé gleich, der ebenfalls ein Dutzend Treffer bei Endrunden erzielt hatte.

Immerhin - aus deutscher Sicht - wird Messi, der seine Karriere im Nationalteam nicht sofort beenden möchte, aber keine Weltmeisterschaft mehr spielen wird, den Torrekord von Miroslav Klose nicht mehr brechen. Der deutsche Stürmer erzielte bei vier WM-Teilnahmen 16 Treffer. Mit seinem verwandelten Elfmeter in der 23. Minute wurde Messi auch zum ersten Spieler, der jemals vier Strafstöße bei einer WM-Endrunde versenkte.