Stürmerin Linda Caicedo verzaubert Kolumbien. Die 18-Jährige trägt die Hoffnungen ihres ganzen Landes, debütiert bereits mit 14 Jahren, wird als der neue Superstar gefeiert. Bei dieser Fußball-WM trifft sie direkt beim Debüt, auch gegen Deutschland wird Großes erwartet. Doch im Training kommt der Schock.

Linda Caicedo ist die Schlagzeilen über sich längst gewohnt. Mit 14 Jahren debütiert sie in Kolumbiens Nationalteam. Mit 15 Jahren erhält sie die grausame Diagnose Eierstockkrebs, viele bangen mit dem Talent, dem die große Weltkarriere vorausgesagt wird. Mit 18 Jahren spielt sie nun schon die dritte Weltmeisterschaft innerhalb eines Jahres - und hat bei allen dreien Tore geschossen.

Doch plötzlich gibt es erneut schockierende Nachrichten über sie: Beim Training bei der WM in Australien und Neuseeland bricht die junge Frau am Donnerstag auf dem Platz zusammen. Auf Videos ist zu sehen, wie sie sich beim Joggen mit dem Ball plötzlich an die Brust fasst und dann zu Boden sinkt. Sofort sind ihre Mitspielerinnen bei ihr, die Mediziner eilen herbei, ein Krankenwagen wird gerufen. Caicedo sei mindestens 90 Sekunden bewusstlos gewesen, heißt es Medienberichten zufolge. Sie kommt auf dem Weg ins Krankenhaus wieder zu sich, das Training aber wird abgebrochen. In der Nacht versuchen Mitglieder der kolumbianischen Delegation die Aufregung möglichst kleinzuhalten: "Linda ist sehr müde. Was passiert ist, war nur ein Symptom für den ganzen Stress und die körperliche Anstrengung. Es geht ihr gut und alles ist wieder normal."

Doch es sind nicht die besten Voraussetzungen für Kolumbien vor dem Duell mit Deutschland am Sonntag (11.30/ARD und im ntv.de-Liveticker). Zumal es nicht das erste Mal ist, dass Caicedos Gesundheit Sorgen bereitet. Bei der Copa América vor einem Jahr hatte sie im Gruppenspiel gegen Chile wegen Unwohlsein ausgewechselt und medizinisch betreut werden müssen. Auch damals spielte der Verband das Ereignis herunter.

"Wunderkind" bei der WM

Dabei schauen alle nur auf sie, sie stellt alle Teamkolleginnen in den Schatten. Fällt ihr Name, fällt immer auch der Zusatz "kommender Weltstar", "Wunderkind". Es gibt keine Huldigung, der für die gerade einmal 18-jährige Stürmerin zu groß erscheint. Werden die Deutschen von Medienvertretern um Einschätzungen zu Kolumbien gebeten, geht es immer um Caicedo.

"Sie konnte in diesem Jahr in verschiedenen Turnieren Akzente setzen", weiß etwa Sara Däbritz über die kommende Gegnerin zu erzählen. Bei der U20-WM in Costa Rica im August 2022 war Caicedo dabei, schaltete in der Gruppenphase die DFB-Juniorinnen aus und schoss zwei Tore gegen Neuseeland, bevor das Aus im Viertelfinale gegen Brasilien kam. Zwei Monate später trug sie bei der U17-WM in Indien mit vier Toren zum Einzug ins Finale bei, wo ihr Team dann Spanien unterlag. Und nun hat sie gegen Südkorea ihr Debüt bei einer WM der Erwachsenen gegeben - und sofort getroffen.

Sie steht als Torschützin zum 2:0-Endstand in der Statistik. Unter der unfreiwilligen Mithilfe der koreanischen Torfrau Yoon zwar, aber Caicedo kümmert das vermutlich wenig. Ihre Brillanz wird nicht im Torschuss aus 18 Metern offensichtlich, sondern in der Vorbereitung: Sie selbst ist es, die die Chance kreiert und mit dem Ball ab der Mittellinie ihren Gegenspielerinnen davonläuft. Nach der Partie wird sie zur Spielerin des Spiels gewählt.

Co-Trainer Angelo Marsiglia, der auch gegen Deutschland noch den gesperrten Chefcoach Nelson Abadia vertritt, schwärmt: "Das war eine Fußballshow und eine Demonstration ihres Selbstbewusstseins." Er erklärt: "Sie ist eine außergewöhnliche Spielerin. Sie ist eine der Anführerinnen. Sie fordert den Ball, sie versteckt sich nie, sie drängt immer weiter nach vorne. Sie ist von einem anderen Planeten - eine ganz andere Art von Spielerin, völlig einzigartig."

Vergleiche mit Neymar und Marta

Bei ihrem Nationalteam-Debüt wird Caicedo mit ihren 14 Jahren bereits mit Neymar verglichen. Nun ist sie die zweitjüngste WM-Debütantin Südamerikas, noch jünger war nur die Brasilianerin Marta. Diese ist mit ihren inzwischen 37 Jahren immer noch dabei, wäre eine mögliche Gegnerin für Deutschland oder Kolumbien im Achtelfinale. Kolumbien hatte immer herausragende und auffällige Fußballer, sei es Carlos Valderrama, der Mann mit der blondierten Locken-Frisur, die an einen Wischmopp erinnert, Andrés Escobar, der zu trauriger Berühmtheit gelangte, weil er nach seinem WM-Eigentor 1994 auf der Straße erschossen wurde oder zuletzt James Rodriguez, der nach der WM 2014 vom FC Bayern verpflichtet wurde.

"Linda Caicedo erinnert mich an die Besten von uns", sagte Ikone Valderrama nach der Copa América im Juli 2022, als Caicedo mit Kolumbien erst im Finale an Brasilien scheitert und dennoch zur Spielerin des Turniers gekürt wird, "vor allem an Fausto Asprilla". Der Stürmer gilt bis heute als einer der besten und erfolgreichsten Fußballer seines Landes.

Auch Real Madrid erwartet sich viel von Caicedo. Seit Anfang des Jahres spielt die Stürmerin für die Königlichen, ihr Vertrag läuft bis 2027. Ihre Eltern wollten, dass sie die Heimat Cali und den dortigen Klub Deportivo erst verlässt, wenn sie volljährig ist. Anfang 2022 ist es für die am 22. Februar 2005 geborene Kolumbianerin dann so weit. Es dauert einige Spiele, bis sie sich in Europa einfindet. Doch in den letzten zehn Ligaspielen schießt sie zwei Tore und legt in vier der fünf letzten Partien Treffer für ihre Teamkolleginnen auf. Real Madrid wird hinter dem Erzfeind FC Barcelona, der auch die Champions League gewinnt, Vizemeister.

DFB-Verteidigerin Sjoeke Nüsken hat schon "viel von ihr gehört". "Ich bin gespannt, wie sie spielt, habe sie noch nie live gesehen." Gepriesen wird die gerade einmal 1,63 Meter große und 53 Kilogramm schwere Caicedo für ihre elegante Spielweise, ihre Technik und ihre in so jungen Jahren herausragende Übersicht. Däbritz erklärt, worauf es für das DFB-Team ankommt: "Es gilt, sie gemeinschaftlich zu verteidigen", dennoch müsse man sich "auf unser Spiel konzentrieren. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, wird es schwer für sie."

Krebsdiagnose mit 15 Jahren

Schwere Situationen kennt Caicedo nicht nur aus dem Fußball, sondern auch aus dem Leben. Die Diagnose Eierstockkrebs reißt sie mit 15 Jahren von einem Moment aufs andere aus der jugendlichen Unbeschwertheit. Statt Fußball gibt es für sie Operation und sechs Monate Chemotherapie. Mutter Herlinda sagte der englischen "Sun": "Jedes Mal, wenn wir Linda ins Krankenhaus brachten, weinte sie und bat die Ärzte, ihr die Wahrheit zu sagen, ob sie wieder Fußball spielen könne. Das war alles, was sie wissen wollte." Dem Teenager fallen wegen der Therapie die Haare aus, als sie auf den Platz zurückkehrt, spielt sie zunächst mit Perücke. "Ich wurde wieder gesund und hatte die Unterstützung meiner Familie. Jetzt fühle ich mich sehr gut. Was geschehen ist, hat mich wachsen lassen. Ich empfinde Dankbarkeit und bin glücklich hier zu sein", sagt sie in Australien.

Glücklich ist auch das kolumbianische Team. "Ich bin so stolz darauf, sie in unserem Team zu haben", sagt Teamkollegin Marcela Restrepo nach dem Sieg gegen Südkorea. "Es ist ein Privileg, an ihrer Seite zu spielen. Sie hat so viel Talent, sie ist unglaublich. Zum Glück ist sie in unserem Team!" Ein Team, aus dem Caicedo herausragt. "Ich bin jung - sehr jung", sagt nach ihrer WM-Premiere. "Ich bin hierhergekommen, um diese Weltmeisterschaft zu genießen, ohne Druck." Doch dieser lastet auf ihr. Das macht nicht zuletzt ihr Zusammenbruch im Training deutlich.