Die spanischen Fußballerinnen zeigen gleich im ersten Vorrundenspiel, dass mit ihnen bei der WM zu rechnen ist. Gegen Costa Rica sorgt der Mitfavorit früh für klare Verhältnisse. Schon zur Halbzeit ist die Partie entschieden.

Mitfavorit Spanien ist mit einem klaren Erfolg in die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gestartet. Gegen Costa Rica gewann die Auswahl um die zweifache Weltfußballerin Alexia Putellas souverän mit 3:0 (3:0) und setzte sich damit vorerst an die Spitze der Gruppe C. Im neuseeländischen Wellington genügten Spanien dabei die Minuten 21 bis 27, um die Partie schon vor weit vor dem Seitenwechsel zu entscheiden.

Ein Eigentor von Valeria del Campo Gutierrez in der 21. Minute bescherte den Spanierinnen die Führung, Aitana Bonmati erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Kurz darauf traf Esther Gonzalez zum 3:0 (27.), als erstem Team gelangen den Südeuropäerinnen bei der WM drei Tore in einer Partie. In den vier vorangegangen Spielen hatte einzig die Schweiz beim 2:0-Erfolg gegen den Turnierdebütanten von den Philippinen mehr als einen Treffer erzielt.

Der Sieg für die Rojitas hätte sogar noch höher ausfallen können, allerdings reihte sich Jennifer Hermoso in einen besorgniserregenden Trend bei dieser WM ein. Im fünften Turnierspiel gab es den fünften Elfmeter - und zum dritten Mal entstand daraus kein Treffer. Hermoso scheiterte mit einem unplatzierten, halbhohen und nicht besonders scharfen Schuss an Costa Ricas Torfrau Daniela Soares. Die wiederum bewahrte ihre Mannschaft auch in weiteren Szenen vor einem größeren Rückstand. In der 50. Minute klatschte zudem ein Versuch von Olga Carmona an die Torlatte.

Die Spanierinnen treffen am zweiten Spieltag der Gruppe C am kommenden Mittwoch (9.30 Uhr/ZDF und im Liveticker bei ntv.de) auf Sambia - die Elf, die die deutsche Mannschaft im letzten Testspiel vor der WM sensationell, aber verdient mit 3:2 übertrumpft hatte. Die Afrikanerinnen starten am Samstag (9 Uhr/ARD) in ihre erste Weltmeisterschaft und treffen dann auf Japan, Titelträger von 2011 und Vize-Champion von 2015.