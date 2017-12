Sport

Nachwuchs-Coach übernimmt: 1. FC Köln entlässt Trainer Peter Stöger

Der Österreicher Peter Stöger ist nicht länger Trainer des 1. FC Köln. Das gibt das sieglose Schlusslicht der Fußball-Bundesligist bekannt. Als Interim übernimmt Nachwuchs-Coach Stefan Ruthenbeck die Leitung der Profimannschaft.

Das Rumgeeiere beim 1. FC Köln hat ein Ende: Einen Tag nach dem respektablen 2:2 beim FC Schalke 04 trennt sich das sieglose Schlusslicht der Fußball-Bundesliga von Trainer Peter Stöger. Mit nur drei Punkten aus 14 Spielen steht der FC abgeschlagen am Tabellenende. Insbesondere die Offensive bereitet große Sorgen, bislang hat die Mannschaft nur sechs Tore erzielt. Nach Andries Jonker beim VfL Wolfsburg, Carlo Ancelotti bei Bayern München und Alexander Nouri bei Werder Bremen ist es die vierte vorzeitige Trennung zwischen Klubs und Trainern in der aktuellen Saison.

Die Klubführung hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zu Stöger verweigert. Das Schalke-Spiel hatte für den Österreicher bereits Endspielcharakter, nach Spielende verabschiedete sich Stöger demonstrativ von den mitgereisten Fans. Zunächst wird U19-Trainer Stefan Ruthenbeck bis zur Winterpause das Kommando übernehmen. Vor knapp sechs Wochen war Geschäftsführer Jörg Schmadtke zurückgetreten.

Der 51 Jahre alte Stöger betreute die Kölner Profis seit dem 14. Juni 2013. 2014 führte der Österreicher die Mannschaft in die Bundesliga zurück. In der Vorsaison schafften die Kölner als Tabellenfünfter nach 25 Jahren Unterbrechung erstmals wieder die Teilnahme am Europacup.

Quelle: n-tv.de