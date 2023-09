Zvonimir Kozulj traf doppelt und war so der Matchwinner.

Nach 45 Minuten sieht es für den FC Liverpool in der Europa League nach einer Blamage aus. Beim Linzer ASK liegt die Mannschaft von Jürgen Klopp zurück. Dann wendet sie das Blatt aber noch mit Wucht. In Bosnien dreht Mostar ebenfalls das Spiel, aber auf wildeste Weise.

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist erfolgreich in die neue Saison der Europa League gestartet. Im ersten Duell mit dem Linzer ASK siegten die Reds in Österreich mit 3:1 (0:1). Liverpool tat sich zu Beginn schwer und kassierte durch Florian Flecker (14.) das 0:1. Ein verwandelter Foulelfmeter von Darwin Nunez (56.) brachte die Engländer zurück ins Spiel, kurz darauf legte Luis Diaz (63.) den Führungstreffer nach. Der eingewechselte Mohamed Salah (88.) sorgte schließlich für die Entscheidung.

Einen vogelwilden Sieg feierte der bosnische Vertreter HŠK Zrinjski Mostar im Heimspiel der Gruppe E gegen AZ Alkmaar. Die Gäste aus den Niederlanden sahen nach den ersten 45 Minuten wie der sichere Sieger aus, führten bereits mit 3:0. Doch dann passierte etwas, das so häufig nicht vorkommt. Die Gastgeber zogen das Spiel tatsächlich noch auf ihre Seite und siegten mit 4:3. Zvonimir Kozulj leitete die Aufholjagd in der 48. Minute ein und krönte seine Leistung auch noch mit dem entscheidenden Tor in der 81. Minute. Im Parallelspiel der Gruppe schlug Legia Warschau überraschend den Premier-League-Klub Aston Villa mit 3:2 (2:2).

Auch die AS Rom begann ihre Europareise mit drei Punkten, bei Sheriff Tiraspol fuhren die Italiener ein 2:1 (1:0) ein. Rom musste in Moldau ohne den gesperrten Star-Trainer José Mourinho antreten und mühte sich lange. Leandro Paredes belohnte den Favoriten mit seinem Tor erst kurz vor der Pause (45+4.). Cristian Tovar traf zwar bald zum Ausgleich (57.) für Tiraspol, Romelu Lukaku (65.) entschied das Spiel aber für die Römer.