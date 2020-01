Auf dem Papier steht für den FC Arsenal der zweite Sieg in Folge. Aber gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Leeds United glänzen die Gunners in der dritten Runde des FA Cups nicht. Das Team um Mesut Özil müht sich in die nächste Pokalrunde.

Der FC Arsenal und sein früherer Fußball-Weltmeister Mesut Özil haben sich im englischen FA-Cup weiter aus der Krise gearbeitet. Gegen Zweitliga-Spitzenreiter Leeds United feierte der Rekordpokalsieger in der dritten Runde mit 1:0 (0:0) im vierten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Mikel Arteta den zweiten Erfolg nacheinander.

Fünf Tage nach dem ersten Erfolg mit Arteta auf der Bank in der Meisterschaft gegen Rekordchampion Manchester United (2:0) taten sich die Londoner gegen Leeds trotz des Klassenunterschieds lange schwer. Erst zehn Minuten nach der Pause erlöste der frühere Hoffenheimer Reiss Nelson die Gastgeber, bei denen Ex-Nationalspieler Özil 13 Minuten vor Spielende verletzt ausgewechselt wurde, mit dem letztlich schon entscheidenden Führungstreffer.

In der Runde der besten 32 (24. bis 27. Januar) muss der 13-malige Cupgewinner nun zum Premier-League-Duell bei Abstiegskandidat AFC Bournemouth in dem traditionsreichen Wettbewerb antreten.