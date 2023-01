(Foto: Action Images via Reuters)

Manchester City hat die Chance eröffnet, der FC Arsenal nutzt sie eiskalt. Mit einem Sieg bei Tottenham Hotspur hängen die Londoner die Premier-League-Konkurrenz in der Tabelle deutlich ab. Ärger macht ein Fan, der einen Spieler treten will. Für Chelsea trifft derweil ein DFB-Star zum Sieg.

Der FC Arsenal hat seinen Vorsprung in der englischen Premier League durch einen souveränen Sieg im Nord-London-Derby bei Tottenham Hotspur ausgebaut. Der Spitzenreiter gewann beim Lokalrivalen 2:0 (2:0) und liegt nun acht Punkte vor Meister Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola hatte am Vortag bei Manchester United 1:2 (0:0) verloren.

Ein Eigentor von Frankreichs Rekordnationalspieler Hugo Lloris (14.) half Arsenal, für die lange überlegenen Gunners erzielte zudem Martin Ödegaard (36.) sein achtes Saisontor. Tottenham kam stärker aus der Kabine, nutzte allerdings die Chancen nicht. Durch die Niederlage verlor die Mannschaft um Top-Torjäger Harry Kane den Anschluss an die Champions-League-Plätze.

Für Ärger sorgte nach dem brisanten Stadtduell eine Attacke eines Zuschauers gegen Arsenals Torwart Aaron Ramsdale. Der Fan versuchte, den 24-Jährigen in den Rücken zu treten, als dieser sich hinter dem Tor eine Flasche holte. Ein Ordner ging umgehend dazwischen, immer mehr Spieler beider Mannschaften kamen dazu, es entwickelt sich eine tumultartige Szene. "Es ist eine Schande, am Ende des Tages ist es nur ein Fußballspiel", sagte Ramsdale nach der Partie. Er sei am Rücken getroffen worden. "Ich glaube, von beiden Mannschaften haben Spieler versucht, mich da wegzubringen und zum Glück ist nichts allzu Drastisches passiert."

Hinter Man City lauert Man United

Zurück zum Sportlichen: Nur einen Zähler hinter Verfolger Manchester City lauert neben Man United nun auch punktgleich Newcastle United. Der neureiche Klub, seit gut einem Jahr in saudi-arabischer Hand, feierte beim 1:0 (0:0) über den FC Fulham seinen elften Sieg im 19. Saisonspiel. Der frühere Dortmunder Alexander Isak (89.) traf spät ins Tor des Ex-Leverkuseners Bernd Leno.

Im Tabellenmittelfeld beendete Kai Havertz (64.) die Ergebniskrise des FC Chelsea. Der Champions-League-Sieger von 2021 feierte mit 1:0 (0:0) über Crystal Palace den ersten Sieg des Jahres, Havertz erzielte seinen fünften Saisontreffer per Kopf. Seine Zukunft an der Stamford Bridge ist einem Medienbericht zufolge aber ungewiss. Mehrere Stars, darunter angeblich auch der 23 Jahre deutsche Nationalspieler, könnten den FC Chelsea nach Informationen des britischen "Telegraph" im kommenden Sommer verlassen müssen. Als Zehnter sind die Londoner punktgleich mit dem FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp. Die Reds hatten am Tag zuvor 0:3 (0:0) bei Brighton & Hove Albion verloren.