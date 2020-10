Durchatmen für die Duelle in der Europa League.

Nach dem bitteren Aus des VfL Wolfsburg vertreten zwei Fußball-Bundesligisten Deutschland in der Europa League: Bayer Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim. Nach der Gruppen-Auslosung ist klar: Für beide muss das Ziel die K.-o.-Runde sein.

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim haben für die Vorrunde der Europa League lösbare Aufgaben bekommen. Die Werkself trifft auf den tschechischen Meister Slavia Prag, Israels Pokalsieger Hapoel Beerscheva und OGC Nizza aus Frankreich, wie die Auslosung in Nyon ergab. Hoffenheim misst sich mit dem belgischen Vertreter KAA Gent, dem serbischen Topklub Roter Stern Belgrad und Slovan Liberec aus Tschechien.

Losfee Ciro Ferrara erfüllte damit den Wunsch von Bayer-Trainer Peter Bosz auf machbare statt namhafte Gegner. "Am liebsten hätte ich natürlich Gegner, gegen die es einfacher ist, weiterzukommen", sagte der Niederländer am Freitagmorgen: "Denn letztlich geht es nur darum. Unser Ziel ist es, nach dem Winter noch Teil der Europa League zu sein." Hoffenheim kehrt nach einem Jahr Abstinenz auf die europäische Bühne zurück.

Deutsche Duelle in der Gruppenphase waren ausgeschlossen. Die Bundesliga ist nur mit zwei von drei möglichen Mannschaften vertreten. Der VfL Wolfsburg war am Donnerstagabend in der letzten Qualifikationsrunde durch ein unglückliches 1:2 bei AEK Athen ausgeschieden. Über die Champions League könnten - wie Leverkusen im Vorjahr - nach der Gruppenphase weitere deutsche Teams als Absteiger aus der Königsklasse hinzukommen.

Gespielt wird am 22. und 29. Oktober, am 5. und 26. November sowie am 3. und 10. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber auch zu Spielverlegungen kommen. Das Finale im polnischen Danzig (Gdansk) ist für den 26. Mai 2021 terminiert.