Der FC Liverpool wendet den nächsten bitteren Rückschlag in der englischen Fußball-Meisterschaft mit einem Kraftakt ab und bleibt Tabellenführer Manchester City auf den Fersen. Gegen Aston Villa dreht die Mannschaft von Jürgen Klopp das Spiel aus dem Nichts.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool halten die Spannung in der englischen Fußball-Meisterschaft hoch und dürfen weiter auf den Titelgewinn hoffen. Der Tabellenzweite der Premier League gewann gegen den von Liverpool-Legende Steven Gerrard trainierten Aston Villa FC 2:1 (1:1) verdient, aber auch ein wenig glücklich, und setzte damit Manchester City unter Druck.

In der Tabelle liegt Klopp mit seinem Team durch den Erfolg nun punktgleich hinter dem Spitzenreiter. Der von Pep Guardiola trainierte Tabellenführer hat ebenfalls 86 Zähler, das bessere Torverhältnis und ein Spiel weniger. Der Meister spielt am Mittwoch bei den Wolverhampton Wanderers und kann den Vorsprung dann wieder auf drei Punkte ausbauen.

Liverpool tat sich in Birmingham schwer. Drei Tage nach dem Unentschieden gegen Tottenham Hotspur kassierte das Klopp-Team bereits in der dritten Minute den Gegentreffer durch Douglas Luiz, als Torhüter Alisson den Ball nicht festhalten konnte. Zwar kam Liverpool durch den ehemaligen Schalker Joel Matip (6.) zum ganz schnellen Ausgleich, erarbeitete sich aber wenige Torchancen. Zudem mussten die Reds nach einer halben Stunde den angeschlagenen Fabinho ersetzen.

Auch nach dem Wechsel hatte der Gast Probleme im Villa Park. Doch Sadio Mané, der vom FC Bayern umworben sein soll, gelang mit seinem 15. Saisontor das 2:1 gegen den lange ebenbürtigen Gastgeber. Der Treffer fiel quasi aus dem Nichts, zu einer Zeit, als das Spiel ereignislos vor sich hin plätscherte. Souveräner wurde das Spiel des Favoriten aus Liverpool durch die Führung allerdings nicht. Die Reds haben nun noch zwei Punktspiele gegen den FC Southampton und gegen Wolverhampton, um Man City noch zu überholen.

Am Samstag (17.45 Uhr) könnten Klopp und seine Mannschaft im Endspiel um den FA Cup gegen den FC Chelsea nach dem Ligapokal den zweiten Titel der Saison gewinnen. Um den letzten und wichtigsten geht es am 28. Mai in Paris im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.