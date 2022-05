Dass Robert Lewandowski den FC Bayern lieber heute als morgen verlassen würde, ist unumstritten. Doch wann es mit dem Abschied klappt, darum wird noch gerungen. Geht der Pole, soll ein Star des FC Liverpool große Lust auf einen Wechsel in die Bundesliga haben.

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hält sich zu einem möglichen Wechsel zum FC Barcelona weiterhin bedeckt. "Ehrlich, das hängt von vielen Faktoren ab und nicht nur davon, wie gerne ich das möchte, sondern wichtig ist auch, was sich ereignet", antwortete der 33-Jährige am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco beim polnischen TV-Sender Eleven Sports auf die Frage, wie gerne er Spieler der Katalanen wäre. Seine Situation sei klar, sagte der Pole weiter. "Also braucht man hier nicht weiter Mitleid zu erregen und mehr über dieses Thema zu reden."

Lewandowski hatte nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga seinen Wechselwunsch geäußert. Seitdem wird der Nationalspieler mit Barcelona, die bereits ein Angebot gemacht haben sollen, in Verbindung gebracht. Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2023. Die Vorstandsriege um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic pocht auf die Einhaltung des Vertrags. Im diffusen Transferwirbel um den Top-Stürmer könnte es allerdings bald mehr Klarheit geben. "Ich denke, dass bald die Zeit kommen wird, um mehr Informationen darüber zu geben. Bald kann ich mehr dazu sagen", sagte Lewandowski beim TV-Sender Sky.

30 Millionen Euro für Klopp-Star?

Ob auf den abwanderungswilligen Polen ein Star des FC Liverpool folgt? Zumindest ist die Situation von Sadio Mané der Lewandowskis offenbar sehr ähnlich: Der 30-Jährige habe entschieden, den Klub von Trainer Jürgen Klopp in diesem Sommer zu verlassen, schrieb der englische "Guardian". Zuletzt war insbesondere über einen Wechsel zum FC Bayern in die Fußball-Bundesliga spekuliert worden. Mané und Liverpool hatten das Endspiel der Königsklasse am Samstagabend mit 0:1 gegen Real Madrid verloren. Der Vertrag des Senegalesen läuft noch ein Jahr.

Nach Informationen von Sport1 tendiert Mané zu einem Wechsel nach München, weil er dort eine prominentere Rolle spielen könnte als beim anderen Interessenten Paris Saint-Germain. Sky will erfahren haben, dass die Bayern Mané einen Dreijahresvertrag bis 2025 anbieten wollen. Demnach ist eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro nebst möglicher Zusatzzahlungen von bis zu 10 Millionen Euro im Gespräch.

Die Liverpooler Ikone Steven Gerrard riet von einem Wechsel ab. Mané Teamkollege Mohamed Salah habe bereits gesagt, dass er bleibe, sagte der aktuelle Trainer von Aston Villa bei BT Sport. "Ich weiß, dass es um Mané ein wenig Getöse gibt. Aber warum sollten sie dieses Liverpooler Team verlassen wollen, wenn sie wissen, dass es am Ende der Saison wettbewerbsfähig ist?"