Der VfL Bochum kann es doch noch: zu Hause gewinnen. Erstmals in dieser Saison der Fußball-Bundesliga gelingt dies dem Team von Trainer Letsch, gegen Wolfsburg ist es am Ende sogar deutlich. Spannender machen es Gladbach und Hoffenheim - und auch Leipzig muss bis zum Schluss kämpfen.

RB Leipzig - 1. FC Heidenheim 2:1 (2:1)

Angeführt von Torgarant Lois Openda hat RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden und vorerst einen Champions-League-Platz erobert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose siegte 2:1 (2:1) gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim und schob sich nach zuvor zwei Pflichtspielniederlagen zumindest für eine Nacht auf den vierten Tabellenrang vor.

Der belgische Nationalspieler Openda (29., Foulelfmeter) und Yussuf Poulsen (44.) trafen bei Minusgraden zum Sieg für die Sachsen, die weitaus deutlicher hätten gewinnen können: Leipzig aber betrieb Chancenwucher, zudem verhinderte der Pfosten einen weiteren Treffer von Openda (78.) und die Latte ein Eigentor von Heidenheims Omar Haktab Traore (90.+1).

Im Kampf um die internationalen Plätze schoben sich die Leipziger (26 Punkte) vorerst an Borussia Dortmund (24) vorbei, in der kommende Woche kommt es bei den Westfalen zum direkten Duell. Der mutige FCH (11), für den Benedikt Gimber (45.+1) den Anschlusstreffer erzielte, bleibt unterdessen im Abstiegskampf stecken.

VfL Bochum - VfL Wolfsburg 3:1 (2:1)

Mit dem ersten Heimsieg seit 189 Tagen hat sich der VfL Bochum Luft im Abstiegskampf verschafft - ausgerechnet gegen den Angstgegner Niko Kovac. Die Westfalen bezwangen den VfL Wolfsburg mit 3:1 (2:1) und fügten dessen Trainer im 13. Duell die erste Niederlage zu.

Patrick Osterhage (19.) und Bernardo (39.) führten mit ihren ersten Bundesligatoren die Gastgeber zum ersten Dreier im Ruhrstadion seit dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen am 27. Mai - und mit 13 Punkten auf den zwölften Tabellenplatz. Mattias Svanberg (45.+1) verkürzte für die Wolfsburger, die ihre sechste Auswärtspleite in Folge kassierten. Christopher Antwi-Adjei (87.) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

VfL-Trainer Thomas Letsch, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, bot Matus Bero nach auskuriertem Innenbandriss wieder in der Startelf auf. Auch Kovac, der als Spieler in zehn Partien gegen Bochum ungeschlagen blieb und als Trainer in der vergangenen Saison mit 4:0 und 5:1 triumphierte, tauschte nur einmal: Für den verletzten Sebastiaan Bornauw spielte Moritz Jenz. Der zuletzt nicht mehr gesetzte Kapitän Maximilian Arnold fehlte mit Rückenproblemen.

Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 2:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Heimsieg in Serie gefeiert und damit zumindest vorübergehend den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Das Team von Trainer Gerardo Seoane gewann vor 49.341 Zuschauern im Borussia-Park mit 2:1 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim und feierte damit auch eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Alassane Plea per Foulelfmeter (58.) und Nathan Ngoumou (80.) trafen für das Heimteam. Hoffenheim, das durch Wout Weghorst (60.) das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte, wartet hingegen nun seit vier Ligaspielen auf einen Erfolg. Zudem riss die starke Auswärtsserie der Gäste: Es war die erste Niederlage im siebten Spiel auf fremden Platz.