Ein bunter Herbst steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bevor: Das DFB-Team misst sich auf dem Weg zur Heim-EM mit Japan, Vize-Weltmeister Frankreich und geht auf USA-Reise. Besonders das Wiedersehen mit "Samurai Blue" dürfte nach der verkorksten WM in Katar für Spannung sorgen.

Die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer trifft auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land auf Vize-Weltmeister Frankreich und auf Japan. Dies berichtet der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Die beiden Heimspiele finden im September in Dortmund und Wolfsburg statt. Im Oktober reist die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in die Vereinigten Staaten, einem der Ausrichter der kommenden Weltmeisterschaft, und misst sich mit dem WM-Gastgeber USA und einem weiteren Gegner.

Das Spiel gegen den viermaligen Asienmeister Japan, zuletzt WM-Auftaktgegner Deutschlands in Katar, findet am 9. September in der Volkswagen Arena in Wolfsburg statt. RTL überträgt live im Free-TV (20.45 Uhr), wenn Hansi Flicks Männer die Revanche für das verlorene Auftaktspiel (1:2) der Weltmeisterschaft in Katar, das das Debakel in der Wüste einläutete, angehen. Die Diskussion um das One-Love-Motiv auf Manuel Neuers Kapitänsbinde hatten vor und während der WM viel Raum eingenommen und waren im DFB-Team letztendlich in der für Wirbel sorgenden Mund-Zu-Geste beim Teamfoto gegen Japan geführt.

Ebenfalls frei empfangbar wird der Härtetest der deutschen Auswahl am 14. Oktober in Hartford, Connecticut gegen die USA (21 Uhr), eines der Ausrichterländer der Weltmeisterschaft 2026, sein. Wer die Partie gegen den zweimaligen Welt- und zweimaligen Europameister Frankreich, in Katar zuletzt Vize-Weltmeister, am 12. September (ab 21 Uhr) in Dortmund, einem der zehn Spielorte der UEFA EURO 2024 in Deutschland, überträgt, steht noch nicht fest.

Völler bereitet sich bereits auf die WM in den USA vor

"Die Spiele gegen Japan und Frankreich sind für mich in unserem Vorbereitungsplan auf die EM im eigenen Land ganz besondere Highlights", sagte Bundestrainer Flick auf der DFB-Homepage. "Frankreich ist als Vize-Weltmeister und Weltmeister 2018 einer der Top-Favoriten auf den EM-Titel. Wir freuen uns auf eine sicherlich großartige Kulisse im Dortmunder Stadion. Mit Japan erwarten wir einen weiteren sehr starken Gegner, das hat die WM gezeigt." Die USA wären als WM-Gastgeber "hochmotiviert" und das Spiel in Hartford sei auch "atmosphärisch eine sehr reizvolle Herausforderung".

DFB-Sportdirektor Rudi Völler ergänzte, es sei wichtig, in den USA "mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft auch vor Ort präsent zu sein, Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen." Auch wenn alle der Heim-EM im kommenden Jahr entgegenfieberten, müsste man bereits jetzt "optimale Bedingungen" für das Turnier danach schaffen.

Gegen Frankreich spielte die deutsche Nationalmannschaft bislang 32 Mal. Die jüngste Partie, das Auftaktspiel in der Gruppe F der Europameisterschaft 2020, gewann Frankreich im Juni 2021 in München mit 1:0. Insgesamt siegte die Nationalmannschaft bislang neunmal, acht Spiele endeten unentschieden, 15 Mal siegte Frankreich. Auf die Vereinigten Staaten traf Deutschland bislang elfmal, zuletzt verlor Deutschland im Juni 2015 in Köln mit 1:2. Insgesamt gewann das DFB-Team sieben Duelle, die USA vier.