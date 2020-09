Uli Hoeneß steht ganz oben auf dem Fußball-Olymp - doch Gesundheit ist vergänglich. "Auf seinen Körper kann sich Hoeneß nicht mehr bedingungslos verlassen", erzählt Max-Jacob Ost in der dritten Folge von "11 Leben". Deshalb beginnt er, an die Karriere nach der Karriere zu denken.

Spätestens nach dem WM-Titel 1974 war Hoeneß nicht nur auf dem Fußballplatz ein Mega-Star - und er kannte seinen Wert, stellt Sportjournalist Max-Jacob Ost in "Kaputt gespielt", der dritten Folge von "11 Leben - Die Welt des Uli Hoeneß", fest. Über zahlreiche Nebenerwerbe schlug der junge Bayern-Profi immer mehr Kapital aus seiner Person und unterstützte damit die voranschreitende Kommerzialisierung des Sports.

"Lenkt das Geldverdienen nicht vom Fußball ab?", fragt Ost ironisch. Es lenkte ab, und so rutschte der FC Bayern zunächst sportlich und später auch wirtschaftlich in eine Krise. Doch Hoeneß blieb dem FC Bayern trotz eines lukrativen Angebots von Real Madrid treu: "Ich habe mir alles reiflich überlegt. Mich bindet geschäftlich mehr in München", sagte er damals im Interview. Geschäftlich - schon früh ein Wort, das Hoeneß prägen sollte. Genau wie sein strategisches Kalkül.

Den Vertrag, den Hoeneß bei Bayern nach zähen Verhandlungen unterschrieb, demonstrierte schon damals seine wirtschaftliche Weitsicht: Sein Gehalt war an die Wettbewerbe gebunden, in denen der Verein spielte. "Diese Klausel wurde auf meinen Wunsch in den Vertrag genommen", sagte Hoeneß damals im Interview. "Ich wollte demonstrieren, dass ich einen sehr guten Vertrag 1974 bekam. Ich glaube, dass der Verein diesen Vertrag nur eingehen konnte und einhalten kann, wenn er auch hohe Einnahmen hat. Wenn alle Spieler solche Verträge abschließen würden, ginge kein Verein bankrott. Ich habe einen optimalen Vertrag, bei optimalen Einnahmen des Vereins." Es war eine Demonstration seines Geschäftssinnes, seines Manager-Verstandes - und dennoch wurde das Verhältnis zu "seinem" FC Bayern auf eine harte Probe gestellt.

Hoeneß spielt mit seiner Gesundheit

Hoeneß war schon früh für seinen Ehrgeiz bekannt. "Der Uli hat ja auch mit seiner Gesundheit gespielt", offenbart sein ehemaliger Mitspieler Bernd Dürnberger in "11 Leben". "Er hat sich oft vor dem Training oder dem Spiel punktieren lassen. […] Wo keiner gedacht hätte, dass er spielen würde, da hat er nach einer Woche wieder in der Mannschaft gespielt." Dieser Ehrgeiz sollte Hoeneß eine erfolgreiche, aber kurze Laufbahn als aktiver Spieler bescheren.

Im Landesmeister-Cup-Finale gegen Leeds United verletzte sich ein fit-gespritzter Hoeneß schwer am Knie - "es ist diese Verletzung", erzählt Ost im Podcast, "die die Karriere als Fußballer von Uli Hoeneß quasi beenden wird. Vom Schaden in seinem Knie wird er sich nie richtig erholen."

Es sollte nicht die einzige Verletzung bleiben, immer wieder wurde Hoeneß gesundheitlich zurückgeworfen. Als er im EM-Finale 1976 auch noch den entscheidenden Elfmeter verschoss, fing der Bayern-Star an umzudenken, glaubt Max-Jacob Ost. "Auf seinen Körper kann sich Hoeneß nicht mehr bedingungslos verlassen", rekonstruiert der Sportjournalist im Podcast. Hoeneß begann, an die Karriere nach der Karriere zu denken.

Vom Spieler zum Manager

Denn mit Franz Beckenbauer verließ 1977 auch der langjährige Manager und Bayern-Macher Robert Schwan den Verein. Vor dessen Abgang konnte Hoeneß von ihm aber noch Vieles über das Fußballgeschäft lernen. "Uli war ja ein kluger Kerl", erzählt sein ehemaliger Mitspieler Franz Roth in "11 Leben". "Der hat wahrscheinlich schon mal weitergedacht: 'Wenn jetzt was kommt, dass ich es nicht mehr schaffe, …' Dann hat er bei dem Schwan hineingeschnuppert, wie das läuft mit dem Management."

Die Lücke, die Schwan hinterließ, füllte Hoeneß daher schon während seiner Zeit als aktiver Spieler. Bereits ein Jahr vor seinem Karriereende holte er 1978 Paul Breitner zurück zum FC Bayern. Doch auf dem Fußballplatz passte es mit Hoeneß und den Münchnern nicht mehr: Hoeneß eckte immer wieder mit seinem Trainer an, initiierte seinen Fast-Verkauf zum Hamburger SV und seine Leihe zum 1. FC Nürnberg. Von hier aus schaute er im letzten Jahr seiner aktiven Karriere genüsslich zu, wie der einst so glanzvolle FC Bayern durch sportlichen Misserfolg und eine Rebellion der Mannschaft fast zerbrach.

Als Retter - oder viel mehr "Prellbock", wie er später sagen sollte - kehrte Hoeneß am 1. Mai 1979 nach München zurück. Nach einer "kurzen Karriere, aber vollgestopft mit Titeln" wurde er offiziell Manager des FC Bayern München.