Sandhausen verliert Heimspiel: Eigentor rettet Union in letzter Sekunde

Lange sehen die Darmstädter wie der sichere Sieger aus - Union Berlin fehlen die Ideen, um deren Defensive zu knacken. Doch dann trifft Darmstadts Jan Rosenthal kurz vor Schluss ins eigene Netz. Derweil verpasst der SV Sandhausen den Sprung auf Platz vier.

1. FC Union Berlin - SV Darmstadt 98 3:3

Union Berlin hat mit einem äußerst glücklichen Remis gegen Darmstadt 98 vorerst den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. In der fünften Minute der Nachspielzeit unterlief Darmstadts Jan Rosenthal ein Eigentor zum 3:3 (0:1)-Endstand. Union entging damit der zweiten Niederlage in Folge, die Lilien blieben zum neunten Mal in Folge ohne Sieg. Während sich Darmstadt zunächst auf Platz elf verbesserte, könnte Union trotz des Punktgewinns vom 1. FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt vom Relegationsplatz verdrängt werden. Beide brauchen dafür aber einen Sieg.

Nach dem 3:2 durch Tobias Kempe (66.) per Foulelfmeter sah Darmstadt lange wie der sichere Sieger aus, ehe Rosenthal ins eigene Netz traf. Zuvor hatten Grischa Prömel (38.) und Sebastian Polter (58./Handelfmeter) Berlin zweimal in Führung gebracht, Terrence Boyd (51., 61.) jeweils für die Gäste ausgeglichen. Eine Woche nach der Pleite in Heidenheim taten sich die Gastgeber vor 21.108 Zuschauern in der Alten Försterei von Beginn an schwer. Erst ein schlimmer Patzer von Zweitliga-Debütant Florian Stritzel zwischen den Pfosten der Darmstädter ermöglichte den Hausherren die Führung. Der 23-Jährige ließ den Ball nach einem harmlosen Schuss von Prömel durch die Finger gleiten.

Auch nach der Pause fanden die Berliner trotz ihrer Führung selten ein geeignetes Mittel, die gut organisierte Defensive der Gäste zu knacken. Nach dem Ausgleich durch Boyd nutzte Polter einen umstrittenen Handelelfmeter, den Darmstadts Kapitän Aytac Sulu verursacht hatte, zu seinem neunten Saisontreffer. Boyd und Kempe drehten dann zunächst die Partie. Christopher Trimmel hatte mit einem Foul an Marvin Mehlem den Strafstoß verursacht. Nach dem späten Eigentor war sofort Schluss.

SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim 1:2

Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz vier verpasst. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak unterlag am 15. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:0). Nach dem Sandhäuser Führungstreffer durch Geburtstagskind Tim Knipping (28.) drehten Robert Glatzel (48.) und John Verhoek (73.) die Partie. Sandhausens Richard Sukuta-Pasu (52.) vergab einen Foulelfmeter. "Ich kämpfe bis zur letzten Sekunde. Dass es heute wieder geklappt hat, ist einfach richtig geil, für mich und für die Mannschaft", sagte Heidenheims niederländischer Siegtorschütze Verhoek bei Sky.

Mit dem zweiten Auswärtssieg unterstrichen die seit vier Spielen ungeschlagenen Heidenheimer ihre ansteigende Form und befreiten sich mit nun 18 Punkten aus dem Tabellenkeller. Der Rückstand auf Sandhausen beträgt nur noch drei Zähler. In einer ansehnlichen Partie kamen Sandhausens Max Jansen (40.) per Hacke und Heidenheims Glatzel (42.) zu guten Chancen. FCH-Linksverteidiger Arne Feick (45.) setzte einen Freistoß gefühlvoll an den Pfosten.

Kurz nach der Pause machte es Glatzel besser und glich mit einem flachen Distanzschuss zum 1:1 aus. Nur vier Minuten später scheiterte Sukuta-Pasu mit einem überheblich ausgeführten Elfmeter an Torwart Kevin Müller. Auf der anderen Seite tunnelte Verhoek Sandhausens Torwart Marcel Schuhen und traf zum vierten Mal in den letzten drei Partien.

Quelle: n-tv.de