Der zweite Sommer-Neuzugang des FC Bayern ist in München eingetroffen. Raphael Guerreiro wechselt ablösefrei von Vize-Meister Borussia Dortmund zum Seriensieger, sein Vertrag beim BVB war ausgelaufen. Der portugiesische Nationalspieler kommt mit einer frischen Auszeichnung im Gepäck.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel bekommt seinen ersten Wunschspieler: Der Rekordmeister verpflichtet wie erwartet Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund. Der 29-Jährige kommt ablösefrei nach München und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2026. Tuchel kennt Guerreiro aus seiner Zeit als BVB-Coach. Der FC Bayern hatte Guerreiro und den BVB in den letzten Minuten des letzten Bundesliga-Spieltags noch von der Tabellenspitze verdrängt und sich den elften Titel in Folge gesichert.

"Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen. Es ist eine Ehre für mich, für diesen großen Verein spielen zu dürfen, und ich schätze auch Thomas Tuchel aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dortmund sehr", sagte der portugiesische Nationalspieler, der in Mittelfeld und Abwehr einsetzbar ist. Guerreiro zähle "seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel zweifellos bereichern wird."

Der "Kicker" hatte den portugiesischen Nationalspieler jüngst in seiner traditionellen Rangliste zum besten defensiven Außenbahnspieler der Bundesliga gekürt. In der Begründung für die Einstufung in die zweithöchste Kategorie "Internationale Klasse" heißt es: "Im vergangenen Halbjahr reduzierte Guerreiro die defensiven Unzulänglichkeiten und präsentierte sich offensiv so effektiv wie nie. Satte elf Vorlagen und drei Tore stehen bei nur 15 Bundesliga-Einsätzen in seiner Statistik." Guerreiro wurde 2016 mit Portugal Europameister. Unter Tuchel war er 2016 nach Dortmund gewechselt, wo er in sieben Jahren 224 Pflichtspiele bestritt.

Stürmer weiter dringend gesucht

Guerreiro ist der zweite Neuzugang der Bayern in dieser Transferperiode. Zuvor hatten die Münchner bereits verkündet, dass Konrad Laimer Rasenballsport Leipzig verlässt und in den Süden der Republik wechselt. Kurioserweise mit einem mehrere Monate alten Foto, das den Österreicher vor einem Fenster zeigt, durch das kahle Bäume zu sehen waren. Wie auch Laimer ist Guerreiro nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei zu haben. Den Wechsel des Fußball-Europameisters von 2016 hatten zuvor schon der zurückgekehrte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer bestätigt.

Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt sind aber noch längst nicht beendet. Vor allem auf der Stürmerposition sehen die Bosse der Münchner Handlungsbedarf. Doch auch in der Abwehr soll noch nachgebessert werden, ganz oben auf der Liste stehen Min-Jae Kim vom SSC Neapel und Kyle Walker (Manchester City).