Der FC Augsburg lässt sich in der Fußball-Bundesliga auch von Fortuna Düsseldorf nicht stoppen und träumt nach einem souveränen Heimsieg sogar zaghaft von Europa. Wieder geerdet wird Sensations-Aufsteiger 1. FC Union Berlin, der von Hoffenheim um Punkte und einen Rekord gebracht wird.

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)

Mit seinem nächsten Doppelpack hat Philipp Max die Erfolgsserie des FC Augsburg fortgesetzt und die Abstiegssorgen von Fortuna Düsseldorf weiter vergrößert. Angetrieben vom unermüdlichen Linksfuß gewann die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt ihr letztes Bundesliga-Heimspiel des Jahres am Dienstagabend hochverdient mit 3:0 (1:0). Nach dem fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen können sich die Augsburger mit nun 23 Punkten in der Tabelle nach oben orientieren.

Die Fortuna dagegen blieb zum sechsten Mal nacheinander sieglos und muss sich nach einer schwachen Vorstellung zum Jahresfinale gegen Aufsteiger Union Berlin erheblich steigern. Wenige Tage nach seinem Doppelpack gegen Hoffenheim traf Max per Abstauber (32. Minute) und unter Mithilfe von Fortuna-Torwart Zack Steffen (72.) erneut zweimal. Mit seinem Premierentor für die Augsburger hatte Tin Jedvaj (61.) vor 27 763 Zuschauern zwischenzeitlich erhöht. Der FCA kann nun am Samstag voller Selbstvertrauen bei Tabellenführer RB Leipzig antreten, der sich in Dortmund zu einem 3:3 spektakelt hatte.

1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim 0:2 (0:2)

Hoffenheim konterte den Berliner Kampf in der Alten Försterei mit zwei Toren, die für drei Punkte gegen Union Berlin reichten. (Foto: dpa)

Die Festung von Köpenick ist eingenommen: Der zuletzt so heimstarke Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat nach eindrucksvoller Erfolgsserie wieder in der Alten Försterei verloren. Nach zuvor vier Heimsiegen unterlag das Team von Trainer Urs Fischer der spielstarken TSG Hoffenheim mit 0:2 (0:0). Trotz der vierten Niederlage der Saison im eigenen Stadion darf Union das Weihnachtsfest dennoch fernab der Abstiegsränge feiern.

Stürmer Ihlas Bebou (56.) und Christoph Baumgartner (90.) schossen Hoffenheim zum ersten Sieg nach vier Partien ohne Erfolg. Union steht nach dem erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte, das im Aufstieg in die erste Liga gegipfelt war, bei starken 20 Punkten und kann 2019 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Hinrundenabschluss bei Fortuna Düsseldorf veredeln. Die Hoffenheimer beenden ihre Hinserie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Vizemeister Borussia Dortmund.

"Es hat heute gepasst. Ich bin froh, dass wir dieses Spiel und dieses Stadion so angenommen haben. Es ist Wahnsinn hier", sagte TSG-Keeper Oliver Baumann am Sky-Mikrofon: "Wir haben die Dinge klar angesprochen und es besser gemacht als zuletzt. Wir haben füreinander gekämpft. Auf dem Weg müssen wir bleiben."

Den FC Augsburg trennen nach dem Heimsieg gegen Düsseldorf und dem ingesamt fünften Erfolg in den letzten sechs Ligaspielen nur noch zwei Punkte von einem Europapokalplatz. Sogar nur einen Punkt hinter den Europarängen liegt Hoffenheim dank des Dreiers bei Union Berlin.