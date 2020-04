Schalke schlägt Dortmund mit 8:0 - zumindest im virtuellen Revierderby. Doch ungewohnte Ergebnisse könnten auch in der echten Bundesliga eintreten, wenn sie mit Geisterspielen zu Ende geht. Auch der Heimvorteil spielt dabei eine Rolle, allerdings eine andere als zuvor.

8:0! Beim virtuellen Revierderby hat der Schalker Nassim Boujellab Dortmunds Achraf Hakimi vom Platz gefegt. Wenn die Fußball-Bundesliga im Mai mit Geisterspielen fortgesetzt werden sollte, ist mit einem solchen Kantersieg nicht zu rechnen. Doch Trainer, Spieler und Manager sind sich einig: Die Spiele ohne Zuschauer werden für verrückte Resultate sorgen und den Ausgang der Saison stark beeinflussen.

"Die Ergebnisse werden unvorhersehbarer. Es wird Bewegung in die Tabelle kommen, und wir werden noch die eine oder andere Überraschung erleben. Es könnte eine verrückte Saison-End-Rally geben", sagte der Dortmunder Lizenzspielerchef Sebastian Kehl dem "Kicker".

Die besondere Atmosphäre in einem fast leeren Stadion stellt alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. "Wer es nicht schafft, sich darauf einzustellen, für den wird es brandgefährlich", mahnte Kölns Trainer Markus Gisdol bei Sky. Gisdol weiß, worüber er spricht. Vor der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie unterlag er mit Köln im ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte bei Borussia Mönchengladbach mit 1:2. Beiden Teams war anzumerken, dass sie eine gewisse Anlaufzeit benötigten, um sich auf die ungewöhnlichen Umstände einzulassen.

Positive Signale aus der Politik

"Entscheidend", so der Gladbacher Patrick Herrmann, "ist der Kopf, der Wille." Ebenso wie Kehl geht auch Herrmann an den verbleibenden neun Spieltagen von "mehr Überraschungen" aus. So würde es ihn nicht verwundern, "wenn zum Beispiel der Heimvorteil einen weniger großen Einfluss hat." Das Geisterspiel gegen Köln beschreibt Herrmann als "sehr seltsames Feeling".

Für BVB-Coach Lucien Favre ist der Heimvorteil ebenfalls Geschichte. "Wenn du in Dortmund vor 81.000 Zuschauern spielst - die pushen die Mannschaft ohne Ende. Das wird etwas anders, und wir müssen uns daran gewöhnen", sagte der Schweizer und wird dies auch in die Spielvorbereitung einfließen lassen: "Wir müssen uns vorbereiten - nicht nur technisch, taktisch und physisch, sondern auch mental."

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ruht zunächst bis 30. April. Am kommenden Donnerstag berät die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf ihrer virtuellen Mitgliederversammlung über mögliche Szenarien zur Wiederaufnahme der Saison, die bis zum 30. Juni beendet werden soll. Aus der Politik kamen zuletzt erste positive Signale. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Partien unter Ausschluss von Zuschauern als "denkbar" bezeichnet. Das "Go" hierfür könnte am 30. April kommen, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs erneut über die Kontaktbeschränkungen in Deutschland beraten. Dann steht laut Söder auch der Fußball auf der Agenda.