Eine Woche vor Beginn der Pflichtspiel-Saison unterziehen sich etliche Bundesligisten nochmals einem Formcheck. Vor allem englische Clubs sind beliebte Gegner. Für viele Teams bleibt nach dem Abpfiff aber die Erkenntnis, dass noch Luft nach oben ist.

SV Werder Bremen vs. FC Everton 0:0

Kaum ein Bundesligist hält sich auf dem Transfermarkt bislang so vornehm zurück wie der SV Werder Bremen. Und beim "Tach der Fans" geizten die Hanseaten nun auch noch mit Toren. Gegen den Premier-League-Klub FC Everton reichte es für das Team von Trainer Florian Kohfeldt nur zu einem 0:0. In einer Woche geht es an gleicher Stelle im Pokal auswärts gegen Atlas Delmenhorst. Der Fünftligist hat sich für die Erste Runde an der Weser eingemietet.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Chelsea 2:2 (2:0)

Borussia Mönchengladbach kam gegen den FC Chelsea ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus - trafen aber. Die Mannschaft von Trainer Marco verspielten eine 2:0-Führung. Vor 24.500 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Alassane Plea (13.) und Jonas Hofmann (39.) die Tore für die Gastgeber. Eine starke Leistung zeigte Borussias Torhüter Yann Sommer mit mehreren guten Paraden. Die Treffer für die Gäste erzielten Tammy Abraham (59.) und Ross Barkley (86.) jeweils per Foulelfmeter. Für Gladbach heißt der nächste Gegner nun SV Sandhausen.

VfL Wolfsburg vs. OGC Nizza 8:1

Gut in Form zeigt sich der VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner besiegte den französischen Erstligisten OGC Nizza mit 8:1 (2:1). Dass das Spiel über zweimal 60 Minuten ging, macht das Ergebnis aus Wolfsburger Sicht sogar noch ein bisschen eindrucksvoller. Yannick Gerhardt (2), Felix Klaus, Wout Weghorst, Josip Brekalo, Felix Uduokhai, Renato Steffen per Foulelfmeter und Jeffrey Bruma trafen für den Europa-League-Teilnehmer. Dem ehemaligen Wolfsburger Dante gelang der Ehrentreffer für die Franzosen. Für Die Wölfe geht es nächste Woche im Pokal zum Drittligisten Hallescher FC.

SC Freiburg vs. Cagliari Calcio 0:1 und 4:1

Letztlich freundlich gestaltete der SC Freiburg seinen Doppeltest gegen Cagliari Calcio. Zunächst unterlagen die Breisgauer mit 0:1, ehe sie das zweite Spiel 4:1 gewannen. Jubeln konnten Doppeltorschütze Lucas Höler sowie Robin Koch und Nico Schlotterbeck.

TSG Hoffenheim vs. FC Sevilla 1:2

Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder lässt sein Gesicht die Partie zusammenfassen. (Foto: dpa)

Nur ein Spiel und deswegen ohne Chance auf Revanche gab es für die TSG Hoffenheim. Vor 11.370 Zuschauern im eigenen Stadion kassieren die Kraichgauer gegen Europa-League-Teilnehmer FC Sevilla eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Die Führung von Vincenzo Grifo (30.) reichte dem Team des neuen Trainers Alfred Schreuder nicht zum Sieg. Mit Ihlas Bebou und Rückkehrer Sebastian Rudy standen zwei Neuzugänge in der TSG-Startelf. Hoffenheim spielt zum Auftakt des DFB-Pokals beim Drittligisten Würzburger Kickers, acht Tage später steht bei Eintracht Frankfurt das erste Punktspiel der neuen Spielzeit auf dem Programm.

1. FC Köln vs. FC Southampton 0:2

Der 1. FC Köln sucht eine Woche vor seinem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden weiter nach seiner Form. Im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung unterlag der Aufsteiger beim englischen Erstligisten FC Southampton verdient mit 0:2 (0:1). Danny Ings (3.) per Foulelfmeter und der ehemalige Bayern-Profi Pierre Emile Höjbjerg (53.) trafen für die Mannschaft von Teammanager Ralph Hasenhüttl. Zudem vergaben die Engländer durch Ings noch einen weiteren Strafstoß, den in der 22. Minute FC-Torwart Timo Horn parierte.

Union Berlin vs. Celta Vigo 0:3

In den Sand setzte auch Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin seine Generalprobe. Das Team von Trainer Urs Fischer kassierte gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo eine 0:3 (0:1)-Niederlage. Es war zugleich die erste Pleite für die Köpenicker in der Vorbereitung. Die Spanier gingen durch Brais Mendez in Führung (22.). In der zweiten Halbzeit wurde die Partie durch die Tore von Santiago Mina in der 57. und Jorge Saenz in der 82. Minute entschieden. Schon am Vortag hatte sich Union vom selben Gegner vor leeren Rängen 1:1 getrennt. Diese Partie war wegen eines Unwetters nach 70 Minuten abgebrochen worden. Union bestreitet sein erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal am 11. August beim VfB Germania Halberstadt.

Hertha BSC vs. Crystal Palace 4:0

Besser machte es der zweite Berliner Verein. Auf der Insel fertigte Hertha BSC den englischen Premier-League-Club Crystal Palace mit 4:0 (1:0) ab. Nationalspieler Marvin Plattenhardt (44.), Kapitän Vedad Ibisevic (52.), Maximilian Mittelstädt (76.) und Davie Selke (82.) per Foulelfmeter trafen für die Hauptstädter, die noch weitere gute Chancen ungenutzt ließen. Im Pokal steht kommende Woche die Partie gegen Regionalligist VfB Eichstätt an. Knapp eine Woche später eröffnen die Berliner dann die neue Saison gegen Doublesieger FC Bayern.

RB Leipzig vs. Aston Villa 1:3

Kein Glück mit einem Premier-League-Club hatte dagegen RB Leipzig. Gegen Aufsteiger Aston Villa musste sich die Truppe um Julian Nagelsmann eine Villa 1:3 (1:1) geschlagen geben. Yussuf Poulsen (28.) konnte vor der Pause das 0:1 durch Conor Hourihane (18.) egalisieren. Erneut Hourihane (82.) und John McGinn (89.) machten nach der Pause den Erfolg der Gäste perfekt. Für die Messestädter geht es kommende Woche im Pokal gegen Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück ums Weiterkommen. Eine Woche später wartet Union Berlin.

Nicht verwechseln: "Bologna" ist ein Hit von Wanda. Nicht von von Augsburg mit Übungsleiter Martin Schmidt. (Foto: imago images / Jan Huebner)

FC Augsburg vs. FC Bologna 2:3

Auch der FC Augsburg zog in seinem letzten Test gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna trotz Führung mit 2:3 (1:1) den Kürzeren. Ein Eigentor von Rani Khedira kurz vor Spielende (85.) brachte den FCA um den verdienten Lohn. Nach frühem Rückstand glichen Michael Gregoritsch (26.) und der bei der U21-EM dreimal erfolgreiche Marco Richter (50.) zunächst die Begegnung, ehe Bologna zurückschlug. Augsburg muss in einer Woche gegen Viertligisten SC Verl im Pokal und dann gegen Borussia Dortmund in der Liga ran.

Fortuna Düsseldorf vs. SD Eibar 3:2

Bei Fortuna Düsseldorf hält indes die Sieges-Serie. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel setzte mit 3:2 (1:1) gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar durch. Die Rheinländer starteten schwungvoll und kombinierten gut. Nana Ampomah erzielte bereits in der 4. Minute die Führung. Im zweiten Abschnitt waren Rouwen Hennings (53.) und erneut Ampomah (80.) für die Fortuna erfolgreich. Für Eibar trafen Takashi Inui (20.) und Asier Benito Sasiain (77.). Vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FC 08 Villingen absolvieren die Düsseldorfer am Dienstag (18.00 Uhr) noch ein weiteres Testspiel beim VfL Benrath.

FSV Mainz 05 vs. FC Metz 1:0 und 1:0

Der FSV Mainz 05 gewinnt seine Generalprobe gegen den französischen Erstliga-Aufsteiger FC Metz gleich zweimal 1:0. Eine Woche vor dem Pokalspiel gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern trafen in der ers6ten Partie Nationalspieler Karim Onisiwo und im zweiten Aufeinandertreffen Levin Öztunali für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz.

SC Paderborn vs. Lazio Rom 2:4 (0:3)

SC Paderborn beendet sein letztes Testspiel mit einer Niederlage. Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart hieß es am Ende gegen den italienischen Pokalsieger Lazio Rom 2:4 (0:3). Christopher Antwi-Adjei (67.) und Cauly Oliveira Souza (88.) erzielten die Tore für die Ostwestfalen. Felipe Caicedo (19.), Danilo Cataldi (33.), Laurent Jans (42.) per Eigentor und Senad Lulic (89.) trafen für die Römer. Paderborn kann sich nun ganz auf Regionalligist SV Rödinghausen im Pokal und Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen in der Liga konzentrieren.