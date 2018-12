Der FC Liverpool und Jürgen Klopp haben in England vorgelegt - kann Meister Manchester City kontern? Die Guardiola-Truppe eröffnet das englische Weihnachtsspektakel gegen Crystal Palace. In Italien elektrisiert das Duell Juventus gegen Roma die Fußball-Nation.

ENGLAND

Nach dem souveränen 2:0-Sieg des Spitzenreiters FC Liverpool in Wolverhampton ist Meister Manchester City gefordert. Unter der Woche zog das Team von Josep Guardiola mit einiger Mühe ins Ligapokal-Halbfinale ein. Nun erwartet City in der Liga den Tabellen-15. Crystal Palace (ab 16 Uhr im Liveticker bei n-tv.de). Der Tabellendritte Tottenham Hotspur, im Ligapokal Derbysieger beim FC Arsenal, muss am Sonntag ab 17 Uhr in Everton antreten. Im ersten Spiel ohne die geschassten Trainerdiva José Mourinho reist Rekordmeister Manchester United mit Interimscoach Ole Gunnar Solskjaer zu Cardiff City, die Partie beginnt um 18.30 Uhr.

SPANIEN

Während der wieder erstarkende Rekordmeister Real Madrid im Finale der Club-WM gegen Außenseiter Al-Ain in Abu Dhabi zum dritten Mal in Folge Vereinsweltmeister werden kann, spielt die heimische Konkurrenz in der Liga. Spitzenreiter FC Barcelona hat ab 18.30 Uhr den Tabellenneunten Celta Vigo zu Gast, Verfolger FC Sevilla will beim Tabellen-16. CD Leganés gewinnen. Atlético Madrid erwartet schon um 16.15 Uhr den Elften Espanyol Barcelona. Aber egal, wie die Partien ausgehen: Real bleibt in jedem Fall Vierter.

FRANKREICH

Tabellenführer und Meister Paris Saint-Germain strebt daheim gegen den FC Nantes den 15. Sieg im 17. Saisonspiel an. Zehn Punkte liegt Thomas Tuchels Equipe vor Ex-Meister Lille, der auf den FC Toulouse trifft und schon zwei Spiele mehr absolviert hat. Wegen der Spielabsagen aufgrund der Proteste der "Gelbwesten" ist die Tabelle weiterhin schief, was aber nichts an der Pariser Dominanz ändert. Die ist so groß, dass sich PSG-Coach Tuchel den Luxus leistet, gegen Nantes auf seinen Superstar Neymar zu verzichten. Der Brasilianer wurde vorzeitig in den Weihnachtsurlaub geschickt. "Es ist besser so!", scherzte Tuchel über die vorgezogenen Ferien des Brasilianers.

Für Thierry Henry läuft es in Monaco noch gar nicht rund. (Foto: imago/PanoramiC)

Großen Druck, aber auch eine riesige Chance hat die abgestürzte AS Monaco mit Trainerdebütant Thierry Henry. Der Vorletzte Monaco empfängt daheim den Letzten EA Guingcamp und muss gewinnen, um das Schlusslicht zu distanzieren und den Anschluss an die Teams davor herstellen. Alle Samstagsspiele in Frankreich beginnen um 21 Uhr, Sie können im Liveticker bei n-tv.de dabei sein - und sich dann am Sonntag ab 17 Uhr noch das Duell Girondins Bordeaux gegen SC Amiens als französischen Fußballfesthappen gönnen.

ITALIEN

Der klare Spitzenreiter Juventus Turin beschließt mit der Toppartie gegen AS Rom ab 20.30 Uhr (im Liveticker bei n-tv.de) bereits den 17. Spieltag. Acht Punkte liegt der Rekordmeister mit Cristiano Ronaldo und Weltmeister Sami Khedira vor dem ersten Verfolger SSC Neapel. Die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti empfängt bereits um 15 Uhr den Tabellen-15. Spal Ferrara. Der Tabellendritte Inter Mailand liegt weitere sechs Punkte hinter Neapel. Ein Erfolg bei Schlusslicht Chievo Verona, das erst kümmerliche vier Punkte gesammelt hat, ist für Inter ab 18 Uhr Pflicht, bevor am zweiten Weihnachtsfeiertag dann Neapel bei Inter zum Verfolgerduell gastiert.

PORTUGAL

Kein Klassiker vor Weihnachten, aber die Top Sechs spielen am Sonntag in Duellen untereinander: Rekordmeister Benfica Lissabon, derzeit Vierter, könnte bei einer Niederlage gegen den Dritten Sporting Braga im Titelrennen weit zurückfallen. Der Tabellenzweite Sporting Lissabon muss beim Fünften Vitoria Guimarães spielen. Meister FC Porto empfängt den Sechsten Rio Ave. Die Erzrivalen Porto und Benfica trennen derzeit vier Punkte.