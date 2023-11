40 Treffer in 35 CL-Spielen Haaland, der Rekordbrecher in Dauerschleife

Superlative sind für Erling Haaland noch zu wenig. Der Über-Stürmer von Manchester City bricht einen Rekord nach dem anderen, auch in der Champions League - diesmal sehr zum Leid von RB Leipzig. Sein Trainer Pep Guardiola fragt sich amüsiert-genervt, was er noch sagen soll.

Pep Guardiola ist genervt. Immer muss er über seinen mega-erfolgreichen Torjäger sprechen. Erling Haaland beschert seinem Trainer bei Manchester City den immer gleichen Fragenhagel. Ein Luxusproblem! Mit seinem Tor in der 54. Minute beim 3:2-Sieg im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig hat der Norweger schon wieder Fußball-Geschichte geschrieben. Es war der 40. Treffer in der Königsklasse durch den 23-Jährigen.

Für diese Marke benötigte Haaland gerade einmal 35 Spiele. Das sind zehn weniger als der niederländische Ex-Profi Ruud van Nistelrooy, der den Rekord bislang gehalten hatte. Selbst Guardiola, an Superlative qua Amt seit Jahren gewöhnt, gehen die Würdigungen so langsam aus. "Schon wieder? Muss ich es dir noch einmal sagen?", witzelte der Starcoach also bei der Bitte um einen Kommentar zu Haaland. "Tausend Millionen Mal, ich bin wirklich beeindruckt. Sie haben heute gewonnen. Ein weiterer Rekord. Glückwunsch. Er ist ein fantastischer Spieler. Ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass wir sehr, sehr zufrieden sind."

Kein Wunder, die meisten der Treffer erzielte er im Trikot von Manchester City. Insgesamt 17 Mal traf Haaland für den englischen Meister in der Champions League. Dazu kommen 15 Tore für Borussia Dortmund und acht für Red Bull Salzburg. Dass er die 40 Tore mit gerade einmal 23 Jahren und 130 Tagen erzielte, macht ihn zusätzlich zum jüngsten Spieler, der diese Marke erreicht. Bisheriger Rekordhalter war PSG-Star Kylian Mbappé, der inzwischen bei 43 Treffern steht.

Cristiano Ronaldo hat (noch) reichlich Vorsprung

"Wir lieben ihn, nicht nur für die Tore, die er schießt, sondern auch für viele andere Dinge", so Guardiola über Haaland. Noch wichtiger war an diesem Dienstagabend jedoch, dass der Stürmer mit seinem Tor den Auftakt zur Überflügelung des Bundesligisten leistete, Leipzig war durch zwei Tore von Loïs Openda in Führung gegangen. Es war das erste Mal seit 2018, dass City mit zwei Toren zurücklag.

"Mit dem Ergebnis zur Halbzeit haben wir sie sauer gemacht", sagte Leipzigs Trainer Marco Rose. "Es war klar, was uns dann erwartet. Das 1:2 hat dem Spiel nochmal eine neue Richtung gegeben." Denn dann kam Haaland - und die Wende.

Der Norweger ist die Rekordjagd längst gewohnt. Fast wöchentlich gelingt ihm ein neuer. Erst vor vier Tagen pulverisierte er den Torrekord in der Premier League, gegen den FC Liverpool hatte der 23-Jährige in seinem 48. Ligaspiel den 50. Treffer geschossen. Zumeist ist er der jüngste, der Torreichste, der Aufsehenerregendste. In der ewigen Torschützenliste der Champions League steht er derzeit auf Platz 20, beim 50. Treffer würde er Thierry Henry einholen. Bis ganz nach oben dauert es dann aber wohl selbst für Haaland noch einige Zeit: Cristiano Ronaldo führt die Liste an - mit 140 Treffern.