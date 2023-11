Die AC Mailand verhilft Borussia Dortmund zum Sprung auf Platz eins der spannenden Champions-League-Vorrundengruppe. Ex-BVB-Star Erling Haaland sorgt derweil bei Manchester City für Klarheit, während Ciro Immobile Lazio Rom zum Sieg schießt.

Titelverteidiger Manchester City hat vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht. Der englische Fußball-Meister setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen die Young Boys Bern durch und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Leipziger Gruppe G zu verdrängen.

Paris Saint-Germain dagegen hat mit der 1:2 (1:1)-Niederlage bei der AC Mailand einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde verpasst - stattdessen ist nun Borussia Dortmund Tabellenführer der Gruppe F. Milan Skriniar (9.) hatte Paris zunächst in Führung gebracht. Doch dann drehten Rafael Leão (12.) und Olivier Giroud (50.) die unterhaltsame Partie zugunsten der Gastgeber. Damit rückte Milan (5 Punkte) rückte bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte Team von PSG (6) heran. Dortmund führt die extrem enge Gruppe mit sieben Punkten an.

Giroud köpfte Milan zum Sieg. (Foto: AP)

Vor der Partie hatte es zwischen beiden Fan-Lagern massive Ausschreitungen gegeben, ein Paris-Anhänger war sogar niedergestochen worden. Zeugen schilderten der Polizei, dass im Zuge des Messerangriffs etwa 50 Mailänder und Franzosen im Navigli-Viertel der norditalienischen Metropole aufeinandergetroffen seien. Erst vor weniger als zwei Monaten war ein britischer Anhänger von Newcastle United im selben Stadtteil vor einem Königsklassen-Gastspiel in Mailand ebenfalls niedergestochen worden. Dortmund gastiert am 28. November im Rahmen des fünften Spieltags in Mailand.

FC Porto zieht am FC Barcelona vorbei

Weit entfernt von solch engen Konstellationen ist City, das alle seine bisherigen vier Spiele gewann. Erling Haaland (23./Foulelfmeter/52.) und Phil Foden (45.+1) erzielten gegen schwache Schweizer die Tore für Manchester. Berns Sandro Lauper musste zudem nach 53 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld, spätestens damit war die Partie entschieden. Für Haaland waren es im 34. Champions-League-Einsatz die CL-Treffer 38 und 39, in der laufenden Saison kommt er in allen Wettwerben auf 15 Tore in 15 Partien.

Auch Atlético Madrid ist nach dem 6:0 (2:0)-Sieg gegen Celtic Glasgow auf Kurs in Richtung K.-o.-Runde. Antoine Griezmann (6./60.), Álvaro Morata (45.+2/76.), Samuel Lino (66.) und Saúl Ñíguez (85.) trafen. Die Gäste mussten allerdings schon früh in Unterzahl agieren, weil Daizen Maeda (23.) Rot gesehen hatte. Atlético übernahm damit die Tabellenführung mit acht Punkten. Dahinter lauert mit einem Punkt weniger Lazio Rom, das 1:0 (1:0) gegen Feyenoord Rotterdam (6 Punkte) gewann. Das Tor erzielte der frühere Dortmunder Ciro Immobile (45.+1) unmittelbar vor dem Seitenwechsel.

In seiner vorübergehenden Europapokal-Heimat Hamburg hatte Schachtar Donezk zuvor den FC Barcelona um die deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan und Marc-André ter Stegen mächtig geärgert. Beim zweiten Gastauftritt im Volksparkstadion hinderte der ukrainische Klub den spanischen Meister durch das verdiente 1:0 (1:0) am vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale. Der FC Porto zog anschließend mit einem 2:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen nach Punkten (9) mit Barcelona gleich und dank der mehr erzielten Tore in der Tabelle vorbei. Auch für Donezk (6) ist das Achtelfinale noch in Reichweite.