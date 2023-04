Arminia Bielefeld macht sich im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga auf, die Abstiegsgefahr hinter sich zu lassen. Bei Rostock wächst derweil die Not, in Magdeburg ist für den FC Hansa nichts zu holen. Paderborn gerät zu Hause gegen Fürth spät in Bedrängnis.

SC Paderborn - SpVgg Greuther Fürth 3:2 (1:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Liga einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf verpasst. Das Kleeblatt verlor beim SC Paderborn mit 2:3 (0:1) und muss weiter zittern. Der Abstand zum Relegationsplatz des Ex-Bundesligisten beträgt nur noch vier Zähler.

Ron Schallenberg (13.) brachte Paderborn in Führung. Florent Muslija (61.) und Sirlord Conteh (76.) legten nach. Dickson Abiama (82.) und Branimir Hrgota (87.) verkürzten spät für Fürth. Der SC beendete damit seine Negativserie von vier Spielen ohne Sieg, doch die Aufstiegshoffnungen sind eher gering, auch wenn der SC zur Spitze zwei Punkte gutmachen konnte. Zum Hamburger SV auf Rang drei fehlen bereits sieben Zähler.

Die Fürther hielten die Partie nach dem frühen Rückstand offen. Armindo Sieb gelang sogar der vermeintliche Ausgleich, doch der Treffer wurde nach Videobeweis wegen eines vorangegangenen Fouls von Hrgota zurückgenommen. Beim 0:2 sah Fürths Ersatzkeeper Leon Schaffran, der den erkrankten Andreas Linde vertrat, ganz schlecht aus. Den Freistoß von Muslija ließ er durch die Hände rutschen. Nach dem Treffer von Hrgota drängten die Gäste auf den Ausgleich.

Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 2:3 (1:2)

Arminia Bielefeld bleibt unter Uwe Koschinat klar im Aufwind. Die Ostwestfalen feierten mit einem 3:2 (2:1) bei Holstein Kiel den zweiten Erfolg im dritten Spiel seit Amtsübernahme des Trainers und kletterten auf Rang 14. Die Störche bleiben im gesicherten Mittelfeld. Frederik Jäkel (11.), Robin Hack (29.) und Masaya Okugawa (55.) trafen für die Gäste, die erneut eine zielstrebige Leistung boten. Holstein gab sich aber nie auf und verkürzte jeweils durch Steven Skrzybski (32.) und Holmbert Fridjonsson (67.).

Bielefeld war von Beginn an in einer unterhaltsamen Partie sehr aktiv und entwickelte in der entscheidenden Zone zunächst mehr Durchschlagskraft. Die Hausherren um Coach Marcel Rapp steckten die Rückschläge jeweils weg und hatten nach dem 2:3 die große Chance auf den Ausgleich, doch der eingewechselte Kwasi Wriedt wurde im letzten Moment gestört. In der Schlussphase zog sich Bielefeld weit zurück und versuchte, die Führung über die Zeit zu retten.

1. FC Magdeburg - Hansa Rostock 3:0 (1:0)

Hansa Rostock schlittert auch unter dem neuen Trainer Alois Schwartz weiter dem Abstieg entgegen. Die Mecklenburger verloren im ersten Spiel mit Schwartz an der Seitenlinie chancenlos 0:3 (0:1) beim direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz stecken. Der FCM sprang auf den elften Rang und setzte sich auf fünf Punkte vom Relegationsplatz ab.

Amara Conde (29.) und Jason Ceka (60./70.) erzielten vor 26.480 Fans die Treffer für die Magdeburger, die den dritten Sieg in den vergangenen fünf Spielen feierten. Hansa, das sich vor rund zwei Wochen von Trainer Patrick Glöckner getrennt hatte, ist seit sechs Partien ohne Sieg.

Die Gastgeber waren von Beginn an das aktivere Team, Conde traf nach einer schwachen Klärungsaktion von Rostocks Verteidiger Ryan Malone zu seinem ersten Saisontor. Rostock musste ab der 57. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen John Verhoek in Unterzahl agieren, Ceka krönte in der Folge seine gute Leistung mit einem Doppelpack.