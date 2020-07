Der wichtigste Punkt des DFL-Hygienekonzepts wird 163 Spiele lang eingehalten: Keine Fans auf den Tribünen, nur eine Mindestmenge Menschen in den Stadien. Im 164. Spiel hält sich der gastgebende Verein dann nicht mehr daran. Das dürfte Ärger geben. Den gab es schon in der Nacht, auch in Bremen.

Vor zwei Monaten nahmen die beiden obersten deutschen Fußball-Ligen ihren Spielbetrieb wieder auf - unter strengsten Auflagen, um die Stadien nicht zu Corona-Hotspots werden zu lassen. Zuschauer, das war die Grundvoraussetzung für alles, waren tabu. 81 Spiele in der Fußball-Bundesliga, 81 Spiele in der 2. Bundesliga und ein Relegationsspiel wurden tatsächlich ohne Fans im Stadion durchgezogen, durchaus unter Schmerzen bei allen Beteiligten. "Ich bin sehr erleichtert. Wir haben das verantwortungsbewussten Menschen aus Wirtschaft, Politik, dem Sport und den Verbänden zu verdanken, die ein Konzept vorgelegt haben, das großartig war", hatte DFB-Präsident Fritz Keller im Interview mit RTL/ntv gesagt. 163 Spiele lief die Sache mit den Geisterspielen vorbildlich. Dann kam Heidenheim.

Beim Relegations-Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen hat ein kurzzeitiger Besuch von Fußballfans auf der Tribüne für Aufsehen gesorgt. Mitte der zweiten Halbzeit standen und saßen am Montagabend plötzlich etwa 50 Zuschauer auf der Haupttribüne. Es handelte sich offenbar auch um Spielerfrauen, auch Kinder kamen auf die Tribüne. Wie sie ins Stadion kamen, war zunächst unklar.

Immerhin: Einige der Besucher trugen Gesichtsmasken und sie hielten Abstand voneinander. Dennoch ein Verstoß gegen das Hygiene-Konzept der DFL. Nach den coronabedingten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sind auch in den Relegationspartien keine Fans in den Stadien zugelassen. Werder Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry war entsprechend empört: "Die müssen hier raus", forderte er. Nach wenigen Minuten wurden die Zuschauer von Ordnern wieder aus der Arena geleitet. Dem 1. FC Heidenheim droht nun eine Strafe.

Bus verlässt Heidenheim unter Polizeischutz

Nach dem Spiel ist es zu Ausschreitungen am Stadion gekommen: Eine größere Gruppe Heidenheimer Fans hat nach dem Spiel am Mannschaftsbus der Bremer randaliert. Eine Gruppe Menschen stürmte nach dem Spiel das Gelände, Flaschen und Steine flogen auf den Werder-Bus. Eine Fensterscheibe sei dabei zu Bruch gegangen, sagte die Polizei. Der Bremer Bus habe das Stadion anschließend unter Polizeischutz verlassen müssen, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

In Bremen haben Fans laut Polizei in der Nacht zum Dienstag den Klassenerhalt erst friedlich, später aggressiv gefeiert. Zunächst hatten die Fans den Klassenerhalt ihrer Mannschaft mit Hupkonzerten, lauten Gesängen und Feuerwerksböllern gefeiert. Zahlreiche Anhänger verfolgten bereits das Spiel vor und in den Kneipen nahe dem Weser-Stadion. Im Laufe des Abends wurde es dann im Bremer "Viertel" immer voller und voller. Zu Hunderten tanzten die Werder-Fans auf der Straße. Bis zu 700 Menschen sollen nach Polizeiangaben am Abend in Bremen gefeiert haben.

Nach Mitternacht sei die Stimmung bei einigen Menschen gekippt,heißt es in einer Mitteilung. Polizeikräfte wurden mit Flaschen und Böllern beworfen, nachdem sie unter anderem Fußballspiele auf der Sielwallkreuzung unterbanden. Zudem wurde immer wieder Pyrotechnik gezündet und auch die Mindesabstände nicht eingehalten. Nachdem einige Feiernde versuchten eine Polizeikette zu durchbrechen, setzten die Beamten zudem Reizgas ein. Mehrere Personen wurden nach Flaschen- und Pyrowürfen festgenommen.