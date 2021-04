Nach dem peinlichen Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien wächst der Druck auf Bundestrainer Joachim Löw wieder. Gerade mit Blick auf die Nominierung. Die nimmt derweil TV-Experte Uli Hoeneß vor und sagt, wen er im Kader sieht - und wen nicht.

Uli Hoeneß hat erneut eine Lanze für Mats Hummels und Thomas Müller gebrochen, würde Jérôme Boateng aber zur EM "nicht mitnehmen". Mit einem möglichen Rückkehrer Hummels, Niklas Süle und Antonio Rüdiger, "der mir ganz gut gefällt, haben wir ja genug gute Abwehrspieler", sagte der RTL-Experte. Hummels sollte der scheidende Bundestrainer Joachim Löw aber ebenso bei der EURO berücksichtigen wie Müller. "Er ist ein kopfballstarker Spieler, hat große Erfahrung und kann der Mannschaft auf jeden Fall was geben", sagte Hoeneß.

Der Dortmunder war wie Boateng und Müller im März 2019 von Löw aussortiert worden. "Müller gehört da unbedingt rein, der ist immer für Tore gut und kann jeder Mannschaft der Welt in bestimmten Situationen helfen", betonte der Münchner Ehrenpräsident. Verzichten könne Löw laut Hoeneß auch auf Marco Reus, Julian Brandt, Julian Draxler, Robin Gosens oder Amin Younes. Reus und Brandt hätten "nicht bewiesen, dass sie Spiele entscheiden können", monierte er. Draxler sei "in Paris nicht weitergekommen und kann der Mannschaft keine entscheidenden Impulse geben".

Gosens habe ihn beim peinlichen 1:2 (0:1) gegen Nordmazedonien "nicht überzeugt, das ist für mich ein Spieler, der nicht unbedingt gebraucht wird", ergänzte der frühere Bayern-Patron. Und Younes spiele zwar in Frankfurt gut, doch ob er der DFB-Elf wirklich helfen könne, "wage ich zu bezweifeln". "Auf jeden Fall mitnehmen" würde Hoeneß die Youngster Jamal Musiala und Florian Wirtz: "Bei einem Turnier kann man reinschnuppern in die große weite Welt des Fußballs. Die müssen jetzt noch nicht spielen, die müssen in Katar oder spätestens bei der EM 24 so weit sein."