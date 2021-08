Jamal Musiala ersetzte Leroy Sané in der Startformation - und überzeugte.

Trainer Julian Nagelsmann verzichtet gegen Hertha BSC auf Leroy Sané. Der junge Jamal Musiala hat vorerst die Nase vorn. Der trifft und begeistert. Sané kommt spät. Lewandowski stellt neue Rekorde auf. Bayern spielt in einer eigenen Liga, Hertha BSC bleibt punktlos am Tabellenende.

Thomas Müller, Joshua Kimmich und Manuel Neuer griffen sich nach einem berauschenden Abend drei große Fahnen mit der Aufschrift "Wieder Dahoam". An ihrer Seite lief bei der Ehrenrunde ein grinsender Robert Lewandowski, der beim 5:0 (2:0) gegen Hertha BSC mit drei Treffern aus einer überzeugenden Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann noch herausragte. "Das Wichtigste ist", sagte der Pole bei Sky, "dass die Mannschaft gut spielt, dann profitiere auch ich."

Und die Mannschaft spielte in der Tat sehr gut. Die Bayern begannen gut, und sie ließen nicht nach. Mit dem zweiten Heimsieg nacheinander rückten sie bis auf ein Tor an Tabellenführer Bayer Leverkusen heran, während die Hertha das erschütternde Kontrastprogramm bietet: drei Spiele, null Punkte, Letzter. "Wir haben nichts angeboten", sagte Trainer Pal Dardai, "wir haben keine Chance gehabt." Und das war noch diplomatisch formuliert. Später wurde der deutlicher: Er habe von seiner Mannschaft leistungsmäßig mehr erwartet. "Ich habe das nicht geahnt, dass wir hierherkommen und so schockierend spielen, mit Ball und gegen den Ball. Die Art und Weise ist schockierend", sagte er. "Der Break ist gut für uns", sagte er zur anstehenden Länderspielpause.

Ganz anders die Bayern. "Heute war es ausnahmsweise mal wieder gut bei uns, wir waren als Mannschaft gut im Flow. Das war spielerisch wahrscheinlich unser bestes Spiel, die anderen Spiele waren ein bisschen wilder", sagte Thomas Müller, der früh die Führung für die spielfreudigen und bissigen Münchner erzielte (6.). Der Nationalspieler konnte treffen, weil Lewandowski uneigennützig den Ball durchließ.

Lewandowski trifft immer

Der allgegenwärtige Lewandowski (35. nach Videobeweis) traf danach im 16. Pflichtspiel in Serie und verbesserte damit die Bestmarke des vor zwei Wochen verstorbenen Gerd Müller (15) aus der Saison 1969/70. Es folgte ein Tor von Jamal Musiala (49.) und zwei weitere Treffer von Lewandowski (70./84.) - und damit war die harmlose Hertha noch gut bedient.

Musiala war von Trainer Nagelsmann diesmal anstelle von Leroy Sané gleich in die Anfangsformation beordert worden. Sané habe die ersten zwei Bundesligaspiele begonnen "und das auch gut gemacht", versicherte der Trainer, erklärte aber: "Heute haben wir eine andere Struktur." Außerdem habe sich Musiala aufgedrängt. Dies galt wohl auch für Josip Stanisic, der als Rechtsverteidiger begann. Nach einer Stunde kam Sané, Musiala ging.

Sieg hätte sogar höher ausfallen können

Musiala war zuvor schon entscheidend an der Entstehung des ersten Treffers beteiligt. Seine Vorlage auf Alphonso Davies passte dieser hervorragend quer durch den Berliner Strafraum - Müller hatte dank Lewandowskis Großzügigkeit keine große Mühe mehr. Und auch im Anschluss ging es für die Hertha, die zunächst eine gute Chance durch Davie Selke besaß (2.), in der Regel zu schnell.

Die Münchner versäumten es lediglich, schnell nachzulegen. Sie beherrschten Ball und Gegner, taten sich zunächst aber schwer, Lücken in der Abwehr der Hertha zu finden - bis dann eben der Torjäger vom Dienst seine Arbeit aufnahm: Lewandowski, vor dem Spiel mit der Trophäe für Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet, traf per Kopf erst die Latte und dann ins Tor - aus dem Kölner Keller wurde gemeldet: Die zunächst angezeigte Abseitsstellung lag in der Tat nicht vor.

Die Berliner wirkten überfordert und schon früh in der Saison wie ein Absteiger. Dardais Mannschaft fand offensiv so gut wie nicht statt, unter anderem, weil die Münchner bissiger in die Zweikämpfe gingen und ihren Gegenspielern mühelos den Schneid abkauften.

Die Hertha war deshalb vor allem mit der Verhinderung von weiteren Treffern beschäftigt. Sie hatte dabei das große Glück, dass bei den Bayern oft der letzte Pass nicht an- oder zu ungenau kam und sie aus ihrer großen Überlegenheit daher sogar zu wenig Tore machten.