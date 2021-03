"I hope we have a little bit lucky"

Sprüche von und über Matthäus "I hope we have a little bit lucky"

Als Fußballer war Lothar Matthäus einer der Besten der Welt. Als Mensch wird er zumindest in Deutschland teilweise noch immer ein wenig belächelt, auch wenn er sich als TV-Experte in den vergangenen Jahren sehr viel Anerkennung erarbeitet hat. So überragend der nun 60-Jährige am Ball war, so unsicher wirkte er manchmal am Mikrofon. Das wiederum sorgte für reichlich Erheiterung. Eine Auswahl seiner besten Sprüche und der besten Sprüche über ihn.

Die besten von Lothar Matthäus

"Wäre, wäre, Fahrradkette."

"Ich würde gerne nach Dubai, um auch mal die andere Seite, den Osten Europas, kennenzulernen."

"Mein Tipp ist 1:1 auch wenn in der zweiten Halbzeit sicher noch Tore fallen werden." (Gesagt, beim Halbzeitstand von 1:1)

"Eine Ehe ist wie ein Fußballspiel: man weiß nie, wie es ausgeht."

"Ich war von frühester Jugend an ganz verschossen in sie. Ich habe sogar meine täglichen Trainingsläufe so gelegt, dass ich stets am Haus von Sylvias Eltern vorbeikam."

"Ich genieße mein Privatleben eher privat."

"Ich bin keine Extrawurst, also kann ich auch sehr gut ohne den Senf einiger Journalisten leben."

"Ja, der Rücken ist die Achillesferse des Körpers."

"Ich hab gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man drauf drückt."

"Ich, was meine Person betrifft, entscheide für mich alleine."

"Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!"

"Das Chancenplus war ausgeglichen."

"Wir sind eine gut intrigierte Truppe."

"Die Schuhe müssen zum Gürtel passen."

"Ich lebe in einer Seifenblase."

"Auch ein Franz Beckenbauer kann einmal den Spielern in den sogenannten Hintern treten."

"Außer dass wir schlecht gespielt haben, hat alles gestimmt."

"Ich glaube schon, dass ich in manchen Situationen schlagfertig bin. Schlagfertigkeit heißt, sofort das zu antworten, was ein Schlauberger hinterher gern hätte gesagt haben will."

"Wenn ich mit allen Leuten, mit denen ich schon Ärger hatte, nicht mehr sprechen würde oder zusammenarbeiten könnte, stünde ich des Öfteren alleine auf dem Platz."

"Der Schuh weiß am besten, wo ihn der Fuß drückt."

"Ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch."

"Jeder, der mich kennt und der mich reden gehört hat, weiß genau, dass ich bald Englisch in sechs oder auch schon in vier Wochen so gut spreche und Interviews geben kann, die jeder Deutsche versteht."

"I hope we have a little bit lucky". (Bei seiner ersten Pressekonferenz in New York)

"I look not back, I look in front."

"I'm a german record-player."

"Wichtig ist, dass er jetzt eine klare Linie in sein Leben bringt." (Zum Kokaingeständnis von Christoph Daum)

"Schiedsrichter kommt für mich nicht infrage, schon eher etwas, das mit Fußball zu tun hat." (Auf die Frage, was er nach seiner Karriere plane)

"Gewollt hab ich schon gemocht, aber gedurft ham sie mich nicht gelassen." (Matthäus erklärt, warum er nicht deutscher Bundestrainer wurde)

"Nur so kann ich die Mannschaft aus ihrer Ekstase holen." (Zur Maßnahme, sein Team zukünftig schon fünf Stunden vor dem Spiel zu versammeln)

"Ein Lothar Matthäus hat es nicht nötig von sich in der dritten Person zu sprechen." (Auf die Frage bei einer Pressekonferenz, warum er öfter von sich in der dritten Person spreche)

"Die Frauen haben sich entwickelt in den letzten Jahren. Sie stehen nicht mehr zufrieden am Herd, waschen Wäsche und passen aufs Kind auf. Männer müssen das akzeptieren." (Matthäus wusste schon immer mit dem weiblichen Geschlecht umzugehen)

Die besten Sprüche über Lothar Matthäus

ANZEIGE Das neue Buch der Fußballsprüche 19,90 € Zum Angebot

Ich hatte mir als 18-Jähriger meinen ersten BMW gekauft und lieh ihn Lothar Matthäus. Am nächsten Tag kam er wieder - ohne Auto. (Armin Veh)

"Ich weiß nicht, was er in Bulgarien machen wird. Das Maximum, was er rausholen kann, ist, noch mal zu heiraten." (Das sagte der bulgarische Premierminister Boiko Borisov über seinen neuen Nationaltrainer)

"Dass Sie auf Wunsch von Präsident Beckenbauer jetzt schon an der Vorstandssitzung des FC Bayern München teilnehmen dürfen - das ist die erstaunlichste Meldung, seit Roms Kaiser Caligula sein Pferd zum Statthalter ernannt hat." (Oskar Beck, Journalist)

"Ich finde es okay, wenn Lothar Matthäus Frauenfußball nicht mag. Es mag ja auch nicht jeder Lothar Matthäus." (Katja Krauss, Fußball-Nationaltorhüterin)

"Ich hab früher schon in der Westkurve gestanden und Lothar Matthäus beschmissen." (Mario Basler)

"Wenn Lothar so weitermacht, wird er Schwierigkeiten haben, für sein Abschiedsspiel gegen die Nationalelf eine Mannschaft zusammenzukriegen." (Nochmal Mario Basler)

Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre, wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre. (Uli Hoeneß)

"Hoffentlich hat die Frau Merkel demnächst nicht zu viel Arbeit, die diplomatischen Beziehungen zu verbessern." (Uli Hoeneß zu Matthäus' Trainerjob bei Maccabi Netanya)

"Lothar Matthäus hat ein eigenes Kapitel. Die erste Seite habe ich weiß gelassen, weil eigentlich jedes Wort über ihn zu viel ist." (Stefan Effenberg in seinem Buch "Ich hab's allen gezeigt")

"Er ist ein bodenständiger Mann mit einer animalisch sinnlichen Ausstrahlung." (Erotik-Expertin Erika Berger)