Inter Mailand schlägt Schachtar Donezk deutlich und folgt dem FC Sevilla ins Finale der Europa League. Damit erspielen sich die Italiener die Chance, eine lange, demütigende Leidenszeit endlich zu beenden.

Inter Mailand dominiert das zweite Halbfinale der Europa League und darf auf den ersten Titel seit beinahe zehn Jahren hoffen: Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich am Montagabend im zweiten Halbfinale gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk hochverdient mit 5:0 (1:0) durch. Die Doppeltorschützen Lautaro Martinez (19./74. Minute) und Romelu Lukaku (78./84.) sowie Danilo D'Ambrosio (64.) erzielten in Düsseldorf die Treffer für die Norditaliener. Das Finale des Achterturniers in Nordrhein-Westfalen findet am kommenden Freitag (21 Uhr) in Köln statt.

Je dreimal haben Inter-Mannschaften den Europapokal der Landesmeister oder die Champions League und den Uefa-Cup, den Vorläufer der Europa League gewonnen. Dazu kommen 25 nationale Titel für die "nerazzurri" - der letzte Triumph ist aber schon länger her: 2010/11 holte man den Italienischen Pokal. Seitdem durften stets andere jubeln, wenn die Trophäen verteilt wurden. Nun fehlt also nur noch ein Sieg, um die Leidenszeit zu beenden.

Der FC Sevilla hatte das Finale am Vorabend durch ein 2:1 (1:1) gegen Manchester United erreicht. Beide Finalisten starteten zunächst in der Champions League in den Europacup und stiegen als Gruppendritte ab. Beide Clubs haben den Vorgänger-Wettbewerb schon gewonnen, und beide sind schon auf deutsche Gegner getroffen. Die Mailänder hatten sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt.