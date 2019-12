Im letzten Heimspiel der Hinrunde feiert Hannover 96 doch noch einen Erfolg - und das denkbar spät. Einen Zweitliga-Nachmittag zum Vergessen erlebt Holstein Kiel im eigenen Stadion gegen den VfL Osnabrück. Die SpVgg Greuther Fürth profitiert gegen Bochum von einem Eigentor.

Hannover 96 - Erzgebirge Aue 3:2 (1:1)

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat seine Negativ-Heimserie beendet und den ersten Sieg vor eigenem Publikum in der laufenden Saison gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak drehte beim 3:2 (1:1) gegen Erzgebirge Aue zweimal einen Rückstand und durfte sich als letzte Mannschaft aus den höchsten drei deutschen Fußball-Ligen über einen Heimsieg freuen. Hendrik Weydandt und Genki Haraguchi ließen die meisten der 26.200 Zuschauer im Hannoveraner Stadion mit ihren Toren in der 75. und 90. Minute jubeln. In einer im zweiten Durchgang packenden Partie brachte John Patrick Strauß die Gäste in der 16. Minute fein in Führung. Der junge Außenverteidiger hob den Ball von vor dem rechten Strafraumeck in den linken Winkel. Hannover fiel zunächst nicht viel ein, doch im Anschluss an eine Ecke kamen die Gastgeber zum Ausgleich. Kapitän Marvin Bakalorz setzte sich energisch durch und traf per Kopf (32.). Das 1:1 gab den 96ern Rückenwind. Emil Hansson (35.) und Weydandt (39.) nutzten ihre Chancen aber nicht. Nach dem Seitenwechsel schockte Bakalorz die Gastgeber mit einem Eigentor (49.) zunächst. Dann legte Hannover deutlich zu und durfte nach den Treffern von Weydandt und Haraguchi feiern.

Holstein Kiel - VfL Osnabrück 2:4 (2:1)

Läuft beim VfL Osnabrück. (Foto: dpa)

Der VfL Osnabrück hat die Siegesserie von Holstein Kiel beendet und den eigenen Erfolgslauf fortgesetzt. Der Aufsteiger aus Niedersachsen setzte sich in Kiel mit 4:2 (1:2) durch und ist nun seit sieben Spielen ohne Niederlage. Die Kieler mussten hingegen die erste Pleite nach drei Siegen hinnehmen. U21-Nationalspieler Janni Serra (10.) mit seinem fünften Saisontreffer und Alexander Mühling (42.) per Handelfmeter hatten die lange Zeit überlegenen Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Marcos Alvarez (31.) mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem direkten Freistoß vier Minuten nach der Pause sorgte zweimal für den Ausgleich. David Blacha (63.) und Bryan Henning (77.) machten den zweiten VfL-Auswärtssieg perfekt. Durch die Rote Karte für Jonas Meffert (81.) wegen Schiedsrichterbeleidigung musste Holstein die Schlussphase in Unterzahl spielen. Durch den Sieg haben die Osnabrücker nun Kontakt zu den Aufstiegsplätzen, Kiel verpassten indes den Anschluss an die vorderen Ränge.

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 3:1 (1:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat dank Branimir Hrgota seine kleine Durststrecke beendet und den Aufwärtstrend des VfL Bochum gestoppt. Die Franken gewannen nach zuvor drei Spielen ohne Sieg dank des Doppelpacks von Hrgota (17. und 87. Minute) 3:1 (1:0) gegen Bochum und festigten mit 22 Punkten aus 16 Spielen ihre Position im gesicherten Tabellenmittelfeld. Die erste Führung durch Hrgota glich Silvere Ganvoula (70.) aus, nach dem erneuten Hrgota-Treffer machte Jamie Leweling (90.+3) alles klar.Bochum hatte vor 8875 Zuschauern im ersten Durchgang zwar mehr Ballbesitz, war aber nur selten zwingend. Der ehemalige Bundesligaprofi Hrgota traf nach einer Hereingabe von Harvard Nielsen zum 1:0.Die Gastgeber waren eigentlich im zweiten Durchgang am Drücker. Doch in einen riskanten Seitenwechsel von Tobias Mohr spritzte Bochums Danny Blum, der für Ganvoula auflegte. Doch Hrgota und Leweling machten den späten Fürther Erfolg noch klar.