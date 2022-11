Der letzte Spieltag vor der WM ist in der 2. Bundesliga auch der Abschluss der Hinrunde - und der beginnt mit Rückschlägen im Aufstiegsrennen. Hannover vergibt die Chance, näher an die Aufstiegsränge zu rücken. Bis tief in die Nachspielzeit sieht es auch in Düsseldorf nach einem Remis aus.

Holstein Kiel - Hannover 96 1:1 (1:1)

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat zum Abschluss der Hinrunde einen weiteren Schritt Richtung Aufstiegsplätze verpasst. Die Niedersachsen kamen vor der WM-Pause bei Holstein Kiel zu einem 1:1 (1:1) und liegen vorerst zwei Punkte hinter dem Tabellendritten 1. FC Heidenheim (30). Die Störche (25) vergaben die Chance, die Gäste mit einem Heimsieg einzuholen.

Fin Bartels (9.) brachte Kiel in einer lange hochklassigen Begegnung früh in Führung. Cedric Teuchert (16.) glich für 96 mit seinem bereits siebten Saisontor aus. Kurz vor Schluss sah Hannovers Coach Stefan Leitl noch die Rote Karte wegen Meckerns. Vor 13.744 Zuschauern im Holstein-Stadion suchten beide Teams den schnellen Weg nach vorne und boten so ein unterhaltsames Spiel. Die Gastgeber starteten etwas aktiver - und zeigten sich nach einem Konter kaltschnäuzig. Nach Flanke von Marvin Schulz köpfte Routinier Bartels mustergültig in den rechten oberen Winkel.

Doch Hannover ließ sich nicht nachhaltig beeindrucken, im Gegenteil. Als die Kieler Abwehr nach einem Einwurf leichtfertig zu Werke ging, schaltete Teuchert blitzschnell und schloss aus der Drehung erfolgreich ab. Auch nach der Pause ging es spannend zu, erneut startete Holstein druckvoller. Dann aber verlagerte sich das Geschehen stärker ins Mittelfeld.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern 1:2 (1:0)

Fortuna Düsseldorf hat die nächste kalte Dusche im Aufstiegsrennen kassiert. Gegen den starken Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern verlor die Fortuna trotz Führung 1:2 (1:0) und muss im neuen Jahr eine Aufholjagd starten. Michal Karbownik (14.) hatte die Fortuna, die drei Tage zuvor 0:2 in Hannover verloren hatte, mit einem Traumtor in Führung gebracht. Kevin Kraus (50.) traf für die Gäste zum Ausgleich. Nach einem Foul von Karbownik an Lex-Tyger Lobinger sorgte Philipp Klement per Strafstoß für den späten FCK-Sieg (90.+6).

Die seit fünf unbesiegten Lauterer rücken mit 29 Punkten auf Platz vier vor, Düsseldorf (26) ist vorerst Siebter. Vor 44.422 Zuschauern bei zunächst stimmungsvoller Atmosphäre zum Karnevalsauftakt in der Jecken-Hochburg Düsseldorf zeigte die Fortuna zu Beginn eine starke Leistung und dominierte das Spiel. Das vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion ausgeliehene polnische Abwehrjuwel Karbownik (21) zog nach einer tollen Einzelleistung von der Strafraumgrenze ab, FCK-Keeper Andreas Luthe war chancenlos.

Weil Düsseldorf weitere Möglichkeiten - Marcel Sobottka vergab frei vor Luthe (40.) - ausließ, blieb der FCK im Spiel und zeigte sich nach der Pause deutlich offensiver. Nach einer Ecke von Mike Wunderlich gelang Kraus per Kopf der Ausgleich. In der Folge lieferten sich beide Teams eine Begegnung auf Augenhöhe.