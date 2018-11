Sport

MSV siegt, Ingolstadt punktet: Kellerkinder lassen in Liga zwei aufhorchen

Mit einem überraschenden Erfolg gegen den SC Paderborn und immerhin einem Unentschieden bei Holstein Kiel lassen der MSV Duisburg und FC Ingolstadt in der zweiten Fußball-Bundesliga aufhorchen. Am Ende der Tabelle stehen sie aber immer noch.

MSV Duisburg - SC Paderborn 07 2:0 (1:0)

Der MSV Duisburg hat seine schwarze Heimserie in der zweiten Fußball-Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht feierte nach fünf Heimniederlagen in dieser Saison beim 2:0 (1:0) gegen den SC Paderborn den ersten Sieg und stellte den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze her. Cauly Oliveira Souza (24.) und Borys Taschtschy (63.) erzielten die Treffer. Aufsteiger Paderborn musste nach vier Spielen ohne Niederlage einen Rückschlag hinnehmen und bleibt im Tabellenmittelfeld. Die Gäste waren vor 13.161 Zuschauern von Beginn an spielbestimmend, klare Chancen sprangen dabei im ersten Durchgang aber nicht heraus. Der MSV stand kompakt und lauerte auf Konter. Oliveira Souza schloss einen schnellen Gegenstoß mit einem Schuss unter die Latte zur Führung ab. Dem Spiel der Paderborner mangelte es an Ideen und Präzision. Die Duisburger agierten bei ihren wenigen Offensivaktionen zielstrebiger. Richard Sukuta-Pasu verpasste den zweiten Treffer aber knapp (33.). Nach der Pause das gleiche Bild: Paderborn spielte, Duisburg traf. Taschtschy erzielte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit einem sehenswerten Distanzschuss das 2:0.

Holstein Kiel - FC Ingolstadt 04 2:2 (0:0)

Trainer Alexander Nouri hat mit Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt den zweiten Punkt geholt. Dem 1:1 gegen den MSV Duisburg folgte vor 8410 Zuschauern ein 2:2 (0:0) bei Holstein Kiel, allerdings verspielten die Gäste ein 2:0. Phil Neumann (56.) brachte Ingolstadt in Führung, Frederic Ananou (61.) erhöhte auf 2:0. Kingsley Schindler (64., Foulelfmeter) gelang das Anschlusstor und Stefan Thesker (88.) der Ausgleich, nachdem Schindler (86.) eine Großchance zum 2:2 besessen hatte. Allerdings wartet Nouri, der in sechs Partien nur zwei Zähler holte, immer noch auf den Befreiungsschlag. Die Kieler bleiben daheim ungeschlagen. Durch das Remis tritt der Tabellendritte der vergangenen Saison allerdings auf der Stelle.

SV Darmstadt 98 - 1. FC Magdeburg 3:1 (1:0)

Mehr zum Thema 02.11.18 Dresden beendet Serie Bochum bringt Führung erneut nicht durch

Der SV Darmstadt 98 hat die Chance genutzt, sich vom Tabellenende abzusetzen. Gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg kamen die Lilien zu einem 3:1 (1:0). Die Gäste kassierte vor 15.401 Fans die dritte Niederlage in Folge und rangieren unmittelbar vor den Abstiegsrängen. Serdar Dursun (43.) schoss die Darmstädter in Führung, ein Eigentor von Nico Hammann (60.) brachte das 2:0. Marius Bülter (71.) verkürzte zwar, doch Kapitän Aytac Sulu (80.) machte alles klar. Magdeburgs Dennis Erdmann sah wegen wiederholten Foulspiels (63.) die Gelb-Rote Karte. Der Darmstädter Fabian Holland wurde wegen unsportlichen Verhaltens (69.) ebenfalls per Ampelkarte vom Platz gestellt. In der Schlussphase hätte auch Torschütze Sulu Rot sehen müssen, seine Ohrfeige gegen Björn Rother (83.) übersah das Schiedsrichtergespann aber.

Quelle: n-tv.de