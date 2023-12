Der Hamburger SV verliert seinen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Holstein Kiel drängt sich mit dem Sieg gegen Wehen Wiesbaden vorbei. Auch Fürth und Düsseldorf mischen oben mit, die Fortuna lässt sich in seinem Torrausch nicht von einer Verletzung des Schiedsrichters beirren.

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0:5 (0:3)

Die Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel überschattete in der ersten Halbzeit die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga. Sie musste in der 27. Minute unterbrochen werden und konnte erst nach rund zehnminütiger Unterbrechung fortgesetzt werden. Der Vierte Offizielle Assad Nouhoum ersetzte den verletzten Unparteiischen.

Die Fortuna gewann dank eines Dreierpacks von Vincent Vermeij 5:0 (3:0) bei den Franken und rangiert als Vierter nur noch einen Punkt hinter dem Hamburger SV, der am Freitag 2:2 beim Spitzenreiter FC St. Pauli gespielt hatte. Vermeij (39./45.+3/56., Handelfmeter nach Videobeweis), Ao Tanaka (41.) und Jona Niemiec (84.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten der Rheinländer.

Düsseldorf wirkte wesentlich effektiver im Torabschluss und machte innerhalb weniger Minuten nach der Unterbrechung alles klar. Für den Club wirkte sich die Pause aufgrund der Schiri-Verletzung sehr negativ aus, die Ordnung ging total verloren. Die Fortuna feierte den zweiten Sieg in Serie und wahrte ihre guten Chancen im Aufstiegsrennen. Die Franken konnten hingegen keine Wiedergutmachung für die 1:4-Klatsche vor Wochenfrist in Karlsruhe betreiben.

Hempel hatte sich offenbar an der Wade verletzt und die Mannschaften zunächst in die Kabine geschickt. Der Referee konnte die Partie nicht mehr weiterleiten. Für den 26-Jährigen war es der vierte Einsatz in der 2. Liga in dieser Saison gewesen.

Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:1)

Die SpVgg Greuther Fürth mischt nach dem fünften Sieg in Serie ganz oben mit. Das Team von Trainer Alexander Zorniger setzte sich bei Eintracht Braunschweig mit 1:0 (1:0) durch und hat mit 27 Punkten nur einen Zähler Rückstand auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz. Für den Vorletzten aus Braunschweig wird die Lage hingegen immer düsterer. Der Abstand auf Rang 16 beträgt für das Team von Coach Daniel Scherning nach dem Schalker Sieg am Vortag (4:0 gegen Osnabrück) bereits acht Punkte.

Julian Green erzielte per Foulelfmeter nach einem fragwürdigen Foul von Braunschweigs Verteidiger Ermin Bicakcic an Armindo Sieb den einzigen Treffer (31.). Besonders bemerkenswert: Die Spielvereinigung kassierte bei ihren fünf Siegen in Serie nicht einen einzigen Gegentreffer.

Zorniger, der am Montag seinen Vertrag bei den Kleeblättern bis 2026 verlängert hatte, sah von Beginn an eine dominante Vorstellung seiner Mannschaft. Gerade in der Anfangsphase kontrollierten und kombinierten die Gäste bei Schneefall und Minusgraden vor 17.517 Zuschauern recht ansehnlich. Im dritten Spiel unter Neu-Trainer Scherning kamen die Gastgeber zwar verbessert aus der Kabine, der Ausgleich sollte in der umkämpften Partie aber nicht mehr fallen.

Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden 3:2 (2:0)

Holstein Kiel hat den zweiten Tabellenplatz erobert. Die Störche gewannen das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 (2:0). Kiel hat zwei Punkte Rückstand auf die Millerntor-Elf und einen Zähler Vorsprung auf den HSV.

Steven Skrzybski (19., Foulelfmeter) sorgte für das Führungstor der Schleswig-Holsteiner. Gino Fechner hatte Lewis Holtby im Strafraum zu Fall gebracht. Fiete Arp (37.) erhöhte gegen Ende der ersten Halbzeit. Finn Porath (59.) traf zum 3:0 für die Gastgeber. Ivan Prtajin (81. und 90.+3, Foulelfmeter nach Videobeweis) verkürzte.

Die Kieler feierten den dritten Sieg in Folge und sind damit seit vier Spielen ungeschlagen. Für die Gäste war es die zweite Niederlage in Folge, das 0:2 bei der SpVgg Greuther Fürth war die erste Pleite für die Hessen nach vier Siegen in Folge gewesen.