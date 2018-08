Sport

Kein Sieger im Ost-Duell: Kiel verliert in Unterzahl Tabellenführung

Zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Bundesliga glänzt Holstein Kiel gegen den Hamburger SV. Diese Leistung können die Nordlichter gegen Heidenheim nicht bestätigen. Das Ost-Duell zwischen Aue und Magdeburg endet Unentschieden.

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:1)

Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga eingebüßt. Die Schleswig-Holsteiner spielten vor heimischer Kulisse 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim. Robert Glatzel hatte die Gäste vor 9041 Zuschauern im Holsteinstadion in Führung gebracht (15. Minute). Kiels südkoreanischer Nationalspieler Jae-Sung Lee glich wenig später aus (20.).

Die Kieler konnten damit nicht an die Glanzleistung der Vorwoche anknüpfen, als sie den Hamburger SV 3:0 besiegt hatten. Allerdings mussten sie fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl agieren, nachdem Abwehrspieler Johannes van den Bergh in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Die Partie auf mäßigem Niveau war ausgeglichen. Wegen der numerischen Überlegenheit hatten die Heidenheimer im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, konnten ihr Übergewicht aber nicht in Tore ummünzen. Für die Heidenheimer ist es das zweite Unentschieden in dieser Saison.

Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg 0:0

Das erste Ost-Duell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Magdeburg ging ohne Sieger zu Ende. Die beiden Teams trennten sich in Aue vor 13.300 Zuschauern 0:0. Damit warten beide Mannschaften weiter auf den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Ihre Auftaktspiele hatten beide Mannschaften verloren.

Bei seinem Heimdebüt setzte Aues neuer Trainer Daniel Meyer auf Neuzugang und Torjäger Pascal Testroet, der am vergangenen Dienstag vom Ligarivalen Dynamo Dresden verpflichtet worden war. Es entwickelte sich allerdings ein Spiel ohne große Angriffsszenen.

Torraumszenen blieben trotz Auer Bemühungen gegen eine diszipliniert verteidigende Magdeburger Mannschaft lange Zeit Mangelware. Für die Gäste von Trainer Jens Härtel wurde es so aber immerhin der erste Punkt als Neuling in der zweiten Liga.

