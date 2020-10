Der FC Barcelona feiert die Neuverpflichtung von Sergino Dest so stark, dass zeitweilig sogar das anstehende Meisterschaftsspiel in den Hintergrund rückt. Jürgen Klopp und Kollege Frank Lampard müssen derweil im Gleichschritt ihr Pokal-Aus verarbeiten.

FC Barcelona feiert Dest-Coup

"Wir haben ihn", frohlockte der FC Barcelona am Donnerstag via Twitter nach dem Coup, alle Mitbewerber wie den FC Bayern München ausgestochen zu haben. Gemeint war der Transfer des US-Nationalspielers Sergino Dest: 19 Jahre alt, rechter Verteidiger, für fünf Jahre verpflichtet - und für künftige Interessenten unfassbar teuer. Die Ablösesumme wurde auf 400 Millionen Euro vertraglich festgesetzt.

Danach lief Dest auf allen Barça-Kanälen: Bei der Besichtigung von Stadt und Stadion, beim Medizincheck, im Trikot mit der Nummer 2, bei Kunststückchen mit dem Ball, beim ersten Training - aber noch nicht beim Spiel bei Celta Vigo am Donnerstagabend, das er nur am Fernseher verfolgte. Durch das 3:0 kletterte Barcelona auf Platz fünf mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Am Sonntag (21 Uhr/DAZN) kommt der punktgleiche FC Sevilla ins Camp Nou. Borussia Mönchengladbachs Champions-League-Gegner Real Madrid steht vor der vergleichbar leichteren Aufgabe, auch wenn der zuletzt am Gesäßmuskel verletzte Mittelfeldstratege Toni Kroos ausfallen sollte. Der spanische Meister und Tabellendritte muss am Sonntag (16 Uhr/DAZN) beim Tabellen-13. UD Levante antreten.

Das haben Liverpool und Chelsea gemeinsam

Der FC Chelsea hat knapp 220 Millionen Euro für seinen Kader ausgegeben, doch die Resultate sind bislang eher durchwachsen. Drei Liga-Spiele, gerade einmal vier Punkte, und zuletzt auch das Aus im Liga-Pokal - da kommt Crystal Palace an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) gerade recht. Gegen den zwei Punkte und drei Tabellenplätze besser positionierten Stadtrivalen hat das Team von Manager Frank Lampard zuletzt fünfmal in Serie gewonnen. Wie Chelsea scheiterte auch Meister FC Liverpool im Elfmeterschießen im Liga-Cup. Doch im Vergleich zu den Blues steht das Ensemble von Trainer Jürgen Klopp in der Meisterschaft glänzend da: Neun Punkte aus drei Spielen und Platz zwei hinter Leicester City. Am Sonntag (20.15 Uhr/Sky) ist Liverpool beim verlustpunktfreien Vierten Aston Villa zu Gast.

Wahrscheinlich fehlt dann wie im Liga-Pokal erneut Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri, dem Wechselabsichten nachgesagt werden. "Ich kann und möchte darüber nichts sagen", sagte Klopp. Der Schweizer sei nicht verletzt, es gebe auch keine disziplinarischen Gründe, er habe nichts falsch gemacht. "Es ist einfach die Zeit des Jahres, in der ein Manager Informationen bekommt, und dann muss ich darauf reagieren", meinte Klopp nebulös.

Volland ist in Monaco glücklich

Kevin Volland hat sich nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen gut bei der AS Monaco eingelebt. Das verriet der Stürmer in einem Interview auf der Homepage seines Vereins. "Es ist ein großartiger Klub und bis jetzt macht mir hier alles glücklich", sagte der Nationalspieler. Das vom Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac bevorzugte Spielsystem 4-3-3 liege ihm. "Das ist ein System, das perfekt zu mir passt und es war ein Grund für mich, zu AS Monaco zu kommen. Das war wichtige für den Trainer", sagte Volland. Er müsse sich zwar noch in die Liga eingewöhnen, aber der Trainer helfe ihm dabei. Am Sonntag (15 Uhr) spielt der Tabellenfünfte Monaco in der französischen Meisterschaft beim 13. Stade Brest.

Italien bangt um CFC Genua

Mit bangen Blicken schauen die Clubs der Serie A immer wieder zum CFC Genua. Der Coronavirus-Ausbruch beim Tabellen-13. ist noch nicht eingedämmt. Als zwölfter Spieler hat sich nach Klubangaben Mattia Destro angesteckt, wodurch nun insgesamt 16 Akteure und Mitarbeiter positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden. Wegen des Ausbruchs wurde die für diesen Samstag geplante Partie gegen den FC Turin abgesagt.

Weil es auch bei anderen Klubs Coronavirus-Infektionen mit Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand als prominentestem Betroffenen gegeben hat, wurde schon eine Pause der Serie A diskutiert. Doch die Meisterschaft wird mit dem 3. Spieltag fortgesetzt - danach ist ohnehin eine zweiwöchige Länderspielpause. So kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel zwischen Meister Juventus Turin und Tabellenführer sowie Pokalsieger SSC Neapel (20.45 Uhr/DAZN) mit den zuletzt nicht mehr berücksichtigten deutschen Nationalspielern Diego Demme und Amin Younes.